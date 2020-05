Coronavirus – Hammerschmid für Abschaffung der Maskenpflicht in der Schule und für Sportunterricht

„Fitnessstudios sperren auf und Kinder müssen in der Schule durchgehend auf ihrem Sessel sitzen?“

Wien (OTS/SK) - „Wenn Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober heute wirklich bekannt geben, dass die ‚Maskenpflicht‘ in der Gastronomie und der Hotellerie fallen wird, dann müssen auch die strengen Regeln in den Schulen fallen gelassen werden“, fordert SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid am Freitag. „Es kann nicht sein, dass für Erwachsene Beschränkungen sukzessive gelockert werden und in Freizeiteinrichtungen fast schon Normalität einkehrt, Kinder in der Schule aber immer noch dazu verdonnert werden, in den Pausen am Platz zu sitzen und Masken zu tragen“, sagt Hammerschmid. Dabei gebe es keine Belege, dass die Schulöffnungen zu einem Anstieg der Corona-Infektionen geführt haben. ****

Leider haben die vergangenen Wochen schon gezeigt, dass die Prioritäten der Regierung für verschiedene Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich sind. „Während wir vor Wochen schon erfahren haben, wie man in Corona-Zeiten weiter Golf spielen kann, rangieren die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen unter ferner liefen. Es gibt kein Regierungsmitglied, das sich für sie einsetzt – weder die Familienministerin, noch der Bildungsminister, schon gar nicht Kanzler oder Vizekanzler“, kritisiert die Bildungssprecherin der SPÖ.

Es braucht jetzt jedenfalls rasch Entscheidungen, um auch an den Schulen schrittweise zur Normalität zurückzukehren. Dazu gehört auch, dass man den Sportunterricht wieder aufnimmt. „Fitness-Studios sperren heute auf, aber unsere Kinder müssen in der Schule stundenlang – nämlich auch in den Pausen – auf ihren Plätzen sitzen. Und haben nicht einmal den Turnunterricht zum Ausgleich – das ist nicht nachvollziehbar. Es braucht neue Regeln, die kindgerecht sind“, fordert die Bildungssprecherin der SPÖ. (Schluss) ah/sc

