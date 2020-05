NEOS: Ministerin ist gefordert, für Aufklärung rund um AUA-Betriebsrat bei LaudaMotion-Verhandlungen zu sorgen

Sepp Schellhorn: „Es ist in niemandes Interesse, auch nicht in jenem der Gewerkschaft, dass am Ende 300 Jobs und der Standort Wien in Gefahr sind.“

Wien (OTS) - „Dass bei den Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Betriebsführung von LaudaMotion ein AUA-Betriebsrat dabeigesessen ist, ist absurd. Warum ein Vertreter der Konkurrenz bei den Verhandlung um den Erhalt einer Fluglinie involviert sein soll, ist nicht nachvollziehbar und höchst obskur“, ärgert sich NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. Es sei sehr bedauerlich und auch ungewöhnlich, dass man sich trotz mehrtägigen Verhandlungen und mehrere Angebote der Fluglinie auf keinen Abschluss geeinigt hat. „Da stelle ich mir schon die Frage, ob alle wirklich ernsthaft an einem Abschluss interessiert sind, oder die Gewerkschaft hier andere Ziele verfolgt. Es ist in niemandes Interesse, auch nicht in jenem der Gewerkschaft, dass am Ende 300 Jobs und der Standort Wien in Gefahr sind.“

Arbeitsministerin Aschbacher muss Runden Tisch einberufen

Jetzt sei die zuständige Ministerin gefordert, so Schellhorn. „Ich appelliere an die Arbeitsministerin rasch für Aufklärung zu sorgen und alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Auch die Gewerkschaft ist gefordert, sich, im Sinne von Standort und Arbeitsplätzen, noch einmal an einen Tisch zu setzen und eine Lösung zu finden.“

