22. Bezirk: Wagramer Straße – Straßenbauarbeiten zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Schüttaustraße

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die bestehende Radfahranlage in Richtung stadteinwärts in der Nebenfahrbahn der Wagramer Straße auf die gegenüberliegende Seite verlegt

Wien (OTS) - Um den Radverkehr vom Fußverkehr zu entflechten und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird der bestehende Radweg in der Wagramer Straße zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Schüttaustraße in Fahrtrichtung stadteinwärts im 22. Bezirk auf die gegenüberliegende Seite zum Grünstreifen verlegt. Am Dienstag, dem 2. Juni 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.



Details



Um Konflikte zwischen Radfahrenden und Zufußgehenden zu vermeiden, wird der bestehende bauliche Zwei-Richtungs-Radweg in der Nebenfahrbahn der Wagramer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts künftig neben dem gegenüberliegenden Grünstreifen geführt. Durch die sich aus den Umbauarbeiten ergebende neue Straßensituation kann der Gehsteig verbreitert und die Verkehrssicherheit erhöht werden.



Verkehrsmaßnahmen



Die bestehenden Diplomaten- und Buszonen sowie Taxi- und Ladezonen werden während der Bauarbeiten auf den äußerst rechten Fahrstreifen der stadteinwärtigen Hauptfahrbahn in der Wagramer Straße verlegt. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.



Bauphase 1 , Abschnitt zwischen Kratochwjlestraße und Schüttaustraße (ab 26. Mai bis voraussichtlich Mitte Juli 2020): Die Bauarbeiten finden bei Sperre der Nebenfahrbahn zwischen Kratochwjlestraße und Schüttaustraße statt. Der motorisierte Verkehr wird über die Hauptfahrbahn geführt.



Bauphase 2 , Abschnitt zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Kratochwjlestraße(voraussichtlich von Mitte Juli bis Mitte September 2020): Die Bauarbeiten finden bei Sperre der Nebenfahrbahn zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Kratochwjlestraße statt. Der motorisierte Verkehr wird über die Hauptfahrbahn geführt. Gleichzeitig steht in der Kratochwjlestraße im Kreuzungsbereich mit der Wagramer Straße mindestens ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung, wobei alle Fahrrelationen aufrechterhalten bleiben.



Örtlichkeit der Baustelle: 22., Wagramer Straße zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Schüttaustraße



- Baubeginn: 2. Juni 2020

- Geplantes Bauende: Mitte September 2020



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



