Biodiversitätsfonds: ARCHE NOAH begrüßt wichtigen Schritt gegen Krise der Vielfalt

Vielfalt braucht Kulturpflanzen-Monitoring und ausreichend Budget

Schiltern/Wien (OTS) - Der Nationalrat in Wien wird heute Nachmittag voraussichtlich die Einrichtung eines Biodiversitätsfonds beschließen, „Ein erster wichtiger Schritt zum Stopp der Biodiversitätskrise“, freut sich Dagmar Urban, politische Referentin bei ARCHE NOAH. „Nun müssen konkrete Ziele und Maßnahmen erarbeitet und vor allem ausreichend Geld zur Verfügung gestellt werden“, sagt Urban und fordert ein österreichisches Kulturpflanzen-Monitoring, um gefährdete Arten und Sorten zu identifizieren.



Vergangene Woche wurde die Biodiversitätsstrategie der EU in Brüssel präsentiert, nun müssen die nationalen Strategien für 2021 bis 2030 erarbeitet werden. In Österreich ist der Verlust der Vielfalt dramatisch – so sind innerhalb von 20 Jahren 42 Prozent der Brutvögelarten in der Kulturlandschaft verschwunden. Ein wichtiger Aspekt der Biodiversität ist die Vielfalt der Kulturpflanzen, also die Vielfalt in unseren Gärten und auf unseren Feldern. Diese Vielfalt landet schließlich als Vielfalt auf unseren Tellern.



Zum Ausmaß des Verlusts von Kulturpflanzen werden in Österreich derzeit nicht einmal aktuelle Zahlen erhoben. Laut UNO-Welternährungsorganisation FAO sind global bereits 75 Prozent der landwirtschaftlichen Vielfalt verlorengegangen. In Österreich gab es um 1900 noch 5.000 Apfelsorten. Heute sind es nur noch 500. In Deutschland gab es zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts noch rund 1.000 Weizensorten, die an Klima und Boden angepasst waren, heute sind es nur noch 30 Sorten. ARCHE NOAH fordert für die österreichische Biodiversitätsstrategie ein eigenes Monitoring, um gefährdete Arten und Sorten zu identifizieren. So können konkrete Schritte zur Rettung der Kulturpflanzenvielfalt definiert werden.



„Vielfalt ist die Grundlage unseres Lebens und sie ist akut bedroht“, so Dagmar Urban von ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt. „Gerade in Zeiten der Klimakrise können nur widerstandsfähige und vielfältige Ökosysteme unsere Ernährung und damit unsere Gesundheit sichern“. Agrarförderungen müssen in Richtung mehr Vielfalt umgeleitet werden, um realistische Ziele zu erreichen. Um den dramatischen Verlust der Vielfalt zu stoppen, brauchen wir eine ambitionierte Biodiversitätsstrategie für Österreich. Der neue Fonds muss außerdem umweltpolitische Projekte für genetische Vielfalt finanzieren. „Der österreichische Biodiversitätsrat fordert eine Biodiversitätsmilliarde, um den Verlust der Vielfalt zu stoppen. Wir setzen uns intensiv dafür ein, dass die Bundesregierung die Biodiversitätskrise sowohl in der Agrar- als auch in der Umweltpolitik endlich zur Priorität macht“, so Urban abschließend.



