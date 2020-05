NEU! Studiengang Interactive Media & Games Business an der FH des BFI Wien

Bachelorstudium mit Fokus auf interaktive Medien UND Betriebswirtschaftslehre startet im Wintersemester 20/21

Die Relevanz für einen Studiengang, der sich auf interaktive Medien, Gaming und wirtschaftliches Know-how konzentriert, liegt auf der Hand“, sagt Kai Erenli, der Leiter des Studiengangs. „Wir verfolgen die Entwicklungen in diesem Umfeld bereits seit Jahren intensiv. Kaum eine andere Branche boomt so stark wie Gaming. Angefangen bei AAA-Spielen bis hin zu dem wirtschaftlich immer bedeutender werdenden E-Sports. Das Potenzial von Gaming haben aber auch Unternehmen erkannt, die zunehmend für ihre Ausbildung auf die Tools aus dem Gaming setzen“, sagt Erenli. „Wie Gaming in diesem Bereich eingesetzt werden kann, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen und wo der Einsatz sinnvoll und zielführend ist, lernen unsere Studierenden. Damit sind sie gefragte Fachkräfte auf einem dynamischen Arbeitsmarkt mit besten Jobaussichten im digitalen Bereich der Kreativwirtschaft und Unternehmen. Kai Erenli, Studiengangsleiter Interactive Media & Games Business 1/2

Unser neuer Studiengang ist mit seiner Ausrichtung absolut am Puls der Zeit und bietet den zukünftigen AbsolventInnen beste Jobperspektiven. Wir freuen uns sehr, dass die Qualität und der Aufbau der Lehrveranstaltungen die Akkreditierungsbehörde überzeugt haben und wir mit unserem Studiengang zum Wintersemester 2020/21 starten. Die BewerberInnenzahlen für einen Studienplatz im Bachelorstudiengang Interactive Media & Games Business übertreffen unsere Erwartungen bei Weitem. Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance 2/2

Wien (OTS) - Mit einem neuen, innovativen Studiengang startet die FH des BFI Wien, Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance, in das Studienjahr 20/21.

Interactive Media & Games Business heißt das Studium, das in einzigartiger Weise das Know-how rund um interaktive Medien (XR, VR, AR)/Games mit fundierten, umfassenden Betriebswirtschaftskenntnissen verbindet.

Jobperspektiven für einen boomenden Markt

„ Die Relevanz für einen Studiengang, der sich auf interaktive Medien, Gaming und wirtschaftliches Know-how konzentriert, liegt auf der Hand“, sagt Kai Erenli, der Leiter des Studiengangs. „Wir verfolgen die Entwicklungen in diesem Umfeld bereits seit Jahren intensiv. Kaum eine andere Branche boomt so stark wie Gaming. Angefangen bei AAA-Spielen bis hin zu dem wirtschaftlich immer bedeutender werdenden E-Sports. Das Potenzial von Gaming haben aber auch Unternehmen erkannt, die zunehmend für ihre Ausbildung auf die Tools aus dem Gaming setzen“, sagt Erenli. „Wie Gaming in diesem Bereich eingesetzt werden kann, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen und wo der Einsatz sinnvoll und zielführend ist, lernen unsere Studierenden. Damit sind sie gefragte Fachkräfte auf einem dynamischen Arbeitsmarkt mit besten Jobaussichten im digitalen Bereich der Kreativwirtschaft und Unternehmen. "



Erwartungen übertroffen

Die Geschäftsführerin der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance, Eva Schiessl-Foggensteiner, ist von dem neuen Studiengang überzeugt. „ Unser neuer Studiengang ist mit seiner Ausrichtung absolut am Puls der Zeit und bietet den zukünftigen AbsolventInnen beste Jobperspektiven. Wir freuen uns sehr, dass die Qualität und der Aufbau der Lehrveranstaltungen die Akkreditierungsbehörde überzeugt haben und wir mit unserem Studiengang zum Wintersemester 2020/21 starten. Die BewerberInnenzahlen für einen Studienplatz im Bachelorstudiengang Interactive Media & Games Business übertreffen unsere Erwartungen bei Weitem. “

Inhalt punktet

Auf dem Studienprogramm stehen agile Projektmanagementmethoden, Game Design, Balancing sowie zahlreiche relevante Themen und bilden das Zentrum des Studiums. Für Praxis- und Anwendungsnähe sorgen ausgesuchte VertreterInnen der Kreativwirtschaft als Lehrende. Auch die Entwicklung von interaktiven (Spiel-)Umgebungen steht ebenso auf dem Studienprogramm, wie deren Vorbereitung auf die produktive Anwendung.

Damit sind die AbsolventInnen in der Lage, das Produktionsmanagement bei der Auswahl geeigneter Geschäftsmodelle zu unterstützen und bei deren strategischer Ausrichtung beratend zur Seite zu stehen. Die AbsolventInnen können darüber hinaus den gesamten Prozess des Interactive Media & Game Developments von der Idee über die Produktion bis zur Vermarktung aktiv mitgestalten.

Short Facts Bachelorstudiengang Interactive Media & Games Business

Bewerbungen sind noch bis 31. Mai (für EU-BürgerInnen) möglich.

Die Lehrveranstaltungssprache ist Deutsch.

Die Studiendauer beträgt 6 Semester in der Zeit von montags bis donnerstags jeweils tagsüber und findet in Vollzeitform statt.

Die Studiengebühren betragen € 363,36 pro Semester (+ € 20,20 ÖH-Beitrag).

Schwerpunkte

Medientechnik und Medieninformatik

Game Engines (z. B. 3D-Game-Studio, CryEngine, Unreal Engine, Unity)

Produktionssoftware für digitale Animations- und Tricktechnik

Digitale Studiotechnik

(360-Grad-)Kameratechnik und -systeme

Medienwirtschaft

Geschäftsmodelle

Wertschöpfung

Marketing

Start-up

Management

E-Sports

Produktion interaktiver Medien

Projektmanagement

Storytelling

Produktionsplanung

Budget

Finanzierung

Controlling



Jobs

ProducerIn Game (Department)

SupervisorIn

Game- & Medienmarketing-BeraterIn

Interactive-Media-ManagerIn

Junior Artist

Line-ProducerIn

Online-Marketing-ManagerIn

ProduktionsleiterIn Games

Weiterführende Informationen

Rückfragen zum Studiengang

Prof.(FH) Mag. Dr. Kai Erenli, LLM, zPM, kai.erenli @ fh-vie.ac.at

FH des BFI Wien - Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Masterstudiengängen, darunter zwei Bachelorstudiengänge und drei Masterprogramme auf Englisch, ein umfassendes praxisorientiertes wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Die Bachelorstudiengänge International Banking sowie Interactive Media & Games Business erweitern ab dem Wintersemester 20/21 das Portfolio der Hochschule.

Lehre und angewandte, praxisorientierte Forschung sind an der Fachhochschule des BFI Wien fest miteinander verwoben. Dies spiegelt sich in der Einbindung der Studierenden in aktuelle Forschungsvorhaben und Projektpraktika wider. Dafür greift die Hochschule auf ein tragfähiges (inter-)nationales Netzwerk von Partnerunternehmen zu. Innovative, prämierte Lehrmethoden sowie hochkarätige Lehrende aus Wissenschaft und Praxis bilden die Basis für ein erfolgreiches Studium. Engagierte Studierende sind damit bestens auf eine attraktive berufliche Karriere als Fach- und Führungskräfte vorbereitet.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der FH des BFI Wien absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau.

www.fh-vie.ac.at

Bachelorstudiengang Interactive Media & Games Business an der FH des BFI Wien Hier informieren

Rückfragen & Kontakt:

FH des BFI Wien

Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance

Angelika Sönnichsen

Öffentlichkeitsarbeit

angelika.soennichsen @ fh-vie.ac.at

+431720128641