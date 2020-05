AVISO: Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises an Barbara Coudenhove-Kalergi

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig verleiht den Bruno-Kreisky-Preis für ihr publizistisches Gesamtwerk an die Journalistin und Herausgeberin Barbara Coudenhove-Kalergi Bürgermeister Dr. Michael Ludwig verleiht den Bruno-Kreisky-Preis für ihr publizistisches Gesamtwerk an die Journalistin und Herausgeberin Barbara Coudenhove-Kalergi

Wien (OTS/SK) - Seit 1993 vergeben das Karl-Renner-Institut und die SPÖ Bildung den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch. Mit diesem Preis wird im Sinne des Lebenswerks Bruno Kreiskys politische Literatur ausgezeichnet, die für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsteht. Neben dem Hauptpreis für das politische Buch des Jahres wird jedes Jahr auch ein Preis für ein publizistisches Gesamtwerk vergeben. Dieser geht heuer an die Journalistin und Publizistin Barbara Coudenhove-Kalergi. Die 1932 in Prag geborene Coudenhove-Kalergi arbeitete als Journalistin bei verschiedenen österreichischen Tageszeitungen und in der Osteuropa-Redaktion des ORF. In den 90er Jahren war sie ORF-Korrespondentin in Prag. Seither ist Coudenhove-Kalergi als freie Journalistin vor allem für verschiedene tschechische und österreichische Zeitungen tätig und gab mehrere Bücher heraus. Mit ihrem sozialen Engagement etwa für Flüchtlinge oder den interreligiösen Dialog trägt sie wesentlich zum Zusammenhalt in unserem Land bei. 2013 erschien ihre Autobiographie unter dem Titel "Zuhause ist überall". ****



Verliehen wird der Preis kommenden Dienstag im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen durch Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Juryvorsitzenden Hannes Swoboda. Ebenfalls anwesend sind die Präsidentin des Renner-Institus, 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures und die Direktorin des Renner-Instituts Maria Maltschnig.



Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises an Barbara Coudenhove-Kalergi



Zeit: Dienstag, 2. Juni, 17.45 Uhr

Ort: Festsaal des Wiener Rathauses



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Preisverleihung wird auf den Social-Media-Kanälen von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und des Renner-Instituts live übetragen. (Schluss) up/ve



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/