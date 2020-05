Aviso-Pressekonferenz: Brenner-Grenze sofort öffnen!

Grenzüberschreitende Pressekonferenz von Landtagsparteien: Brenner-Grenze sofort öffnen! Bewegungsfreiheit zwischen Nord-, Süd- und Ost-Tirol ungesäumt wiederherstellen.

Einladung ─ In einer symbolträchtigen und grenzüberschreitenden

Pressekonferenz ─ direkt am Grenzstein am Brenner ─ werden die

oppositionellen Landtagsparteien nördlich und südlich des Brenners

(FPÖ-Tirol, Liste Fritz, NEOS, Süd-Tiroler Freiheit, Team K, die

Freiheitlichen, Partito Democratico und 5-Stelle) gemeinsam eine

sofortige Öffnung der Brenner-Grenze fordern.



Die derzeit „geschlossene“ Brenner-Grenze ist in der Europaregion

Tirol inakzeptabel, da ganze Familien getrennt werden, der

Wirtschaft ein immenser Schaden zugefügt wird und der Bevölkerung

dieser Zustand nicht länger zuzumuten ist.



Auch angesichts der niedrigen Infektionszahlen auf beiden Seiten des

Brenners, ist die Bewegungsfreiheit zwischen Nord-, Süd- und

Ost-Tirol ungesäumt wiederherzustellen.



Datum: 29.5.2020, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Grenzstein am Brenner

Brenner



