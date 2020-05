AVISO: RHI Magnesita präsentiert gemeinsam mit Bundesministerin Schramböck Investition über 50 Mio. Euro

Wien/Kärnten (OTS) - Der Weltmarktführer für Feuerfestprodukte, -systeme und

-serviceleistungen RHI Magnesita investiert rund 50 Mio. Euro in die Modernisierung, Automatisierung und Digitalisierung seines Werks in Radenthein. Die neue „Digital Flagship Plant“ wird damit zur modernsten Produktionsstätte der Feuerfestindustrie weltweit. Am Standort entsteht gleichzeitig der zentrale Ausbildungshub für digitale Berufe im deutschsprachigen Raum.

Das Projekt wird bei einem gemeinsamen Medientermin mit Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, präsentiert.

TeilnehmerInnen:



- Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

- Dr. Herbert Cordt, Chairman RHI Magnesita

- Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita

- Michael Maier, Bürgermeister Radenthein



9.30 Uhr Einlass und Hygieneeinweisung

10.00 Uhr Beginn



Vor Ort besteht die Möglichkeit für Interviews, Fotos und Filmaufnahmen.

Datum: 04.06.2020, 09:30 Uhr

Ort: RHI Magnesita Werk Radenthein

Millstätterstraße 10, 9545 Radenthein, Österreich

