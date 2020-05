SPÖ Hernals: Große Freude über Nachnutzung des ehemaligen Orthopädischen Spitals Gersthof

Der Verkauf des ehemaligen Orthopädischen Spitals Gersthof an die Bundesimmobiliengesellschaft und die Errichtung einer Bildungseinrichtung sind ein großer Schritt.

Wien (OTS) - „Das ist eine Jubelmeldung für Hernals, ein Versprechen an die jungen Menschen und ein Bekenntnis zu Bildung und Forschung“, freut sich die Bezirksvorsteherin von Hernals Ilse Pfeffer (SPÖ). Ein Großteil dieses Areals des ehemaligen Krankenhauses Gersthof liegt im 17. Bezirk. Mit dem Verkauf an die Bundesimmobiliengesellschaft ist eine Nutzung im öffentlichen Interesse gesichert, ebenso der Grünraum für die Schülerinnen und Schüler. Selbst der Turnsaal auf dem Areal soll in einer Mitnutzung für die Bildungseinrichtung berücksichtigt werden. Damit wird eine langjährige Forderung der SPÖ umgesetzt.



„Das ist eine Win-Win-Situation! Das Arial vom ehemaligen Orthopädischen Krankenhaus Gersthof bleibt nicht nur ein öffentlicher Ort, sondern auch ein Ort der Zukunft. Mit der Errichtung eines Schulstandorts hat die kommende Generation eine zusätzliche Bildungsperspektive“, so Pfeffer.







Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Elisabeth Auer

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

(01) 4000-81 923

elisabeth.auer @ spw.at