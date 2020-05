„Vera“ mit Romy-Preisträger Jakob Seeböck und Justizministerin Dr. Alma Zadic

Am 29. Mai um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Soko Kitzbühel“-Star und Justizministerin zu Gast bei „Vera“ – am Freitag, dem 29. Mai 2020, begrüßt Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 mit Schauspieler Jakob Seeböck und Justizministerin Dr. Alma Zadic einmal mehr zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten in einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow im Wiener Metropol.

„Vera“ am 29. Mai:

Der „ Soko Kitzbühel“-Star (jeweils Dienstag, 20.15 Uhr, ORF 1) und frischgebackene Romy-Preisträger Jakob Seeböck ist gerade noch rechtzeitig vor dem Corona-Lockdown von Dreharbeiten in Australien zu seiner Familie nach Wien zurückgekommen. Hier erwarteten ihn viele neue Erfahrungen, u. a. Home-Schooling mit seinen zwei Buben, von denen einer bereits jetzt Jakobs Leidenschaft für das Motorradfahren teilt.

Die 36-jährige Justizministerin Dr. Alma Zadic ist durch die Pandemie einmal mehr in ihrem Leben mit großen Herausforderungen konfrontiert – kam sie doch erst im Alter von zehn Jahren mit Mutter und Bruder und zwei Koffern aus dem Balkankrieg als Flüchtlingskind aus Bosnien-Herzegowina nach Österreich, ohne auch nur ein Wort Deutsch zu verstehen. Wie sie ihren Weg gegangen ist, erzählt sie Vera Russwurm.

