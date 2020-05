Fahrbahnsanierung der L 7247 im Gemeindegebiet von Leiben

LR Schleritzko: Maßnahmen garantieren Sicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich überzeugte sich Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko über den Stand der Bauarbeiten für die Sanierung der Landesstraße L 7247 im Gemeindegebiet von Leiben (Bezirk Melk). Im Sinne der Verkehrssicherheit wird der erste Abschnitt der L 7247 mit Kosten von rund 350.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden, auf einer Länge von rund 730 Metern ausgebaut und saniert. Die Straßenmeisterei Persenbeug und Firmen aus der Region führen innerhalb von rund vier Monaten die Baumaßnahmen durch. Die Arbeiten erfolgen großteils unter Verkehr mit halbseitiger Sperre und teilweise unter Totalsperre mit einer örtlichen Umleitung.

Aktuell wird die Fahrbahn der L 7147 ab dem westlichen Ortsende Losau in Richtung Unterbierbaum saniert. Der Ausbau des etwa 700 Meter langen Straßenstückes Richtung Unterbierbaum ist in den nächsten Jahren geplant.: „Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz“, hält Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko fest und ergänzt: „Neben der Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen ist auch die Stärkung der heimischen Wirtschaft mit Aufträgen von großer Wichtigkeit.“

