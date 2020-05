Fünf hochkarätige Filmpremieren zu Pfingsten in ORF 1: Auftakt mit „Churchill – Die dunkelste Stunde“ am 30. Mai

Außerdem: „Guardians of the Galaxy 2“, „Flatliners”, „High Society – Gegensätze ziehen sich an“ und „Unter deutschen Betten“

Wien (OTS) - Mit fünf hochkarätigen ORF-Filmpremieren geht es in ORF 1 durch das Pfingstwochenende! Auftakt macht, anlässlich des 80. Jahrestages der Schlacht von Dünkirchen, der imposante Historienfilm „Churchill – Die dunkelste Stunde“ und zeigt Gary Oldman in seiner Oscar-Rolle als einen der berühmtesten Staatsmänner der Geschichte – zu sehen als deutschsprachige Free-TV-Premiere am Samstag, dem 30. Mai 2020, um 22.40 Uhr in ORF 1.

Am Pfingstsonntag, dem 31. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 1 stürzen sich Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Waschbär Rocket und Baby Groot als „Guardians of the Galaxy 2“ in der ORF-Premiere in ihr zweites Abenteuer. Und danach wagen um 22.25 Uhr in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere des spannungsgeladenen Remakes die „Flatliners“ um Ellen Page geheime Nahtodexperimente mit ungeahnten Folgen.

Am Pfingstmontag, dem 1. Juni, stehen zwei weitere hochkarätig besetzte deutschsprachige Free-TV-Premieren auf dem ORF-1-Programm:

In der turbulenten Familienkomödie „High Society – Gegensätze ziehen sich an“ um 20.15 Uhr muss It-Girl Emilia Schüle nach einer tragischen Verwechslung ihr Leben in einer prunkvollen Villa gegen das im Plattenbau tauschen. Zur Seite stehen ihr dabei u. a. Iris Berben, Katja Riemann und Manuel Rubey. Anschließend um 21.50 Uhr richten Veronika Ferres als gescheitertes Schlagersternchen und Magdalena Boczarska als Putzfrau „Unter deutschen Betten“ von u. a. Heiner Lauterbach, Simon Schwarz, Milan Peschel, Monika Gruber und Oliver Pocher Chaos an.

„Churchill – Die dunkelste Stunde“ (30. Mai, 22.45 Uhr, ORF 1):

Großbritannien, 1940. Winston Churchill (Gary Oldman) löst Neville Chamberlain (Ronald Pickup) als britischer Premierminister ab. Hitler-Deutschland hat die Westoffensive gestartet. Nach dem Fall Frankreichs droht dem Vereinigten Königreich die Invasion. Hundertausende Soldaten sind am Strand von Dünkirchen von der Deutschen Wehrmacht eingekesselt. Churchill will die Friedensverhandlungen seines Vorgängers abbrechen. In der dunkelsten Stunde der Geschichte entscheidet er in einer historischen Rede das Schicksal Europas.

„Guardians of the Galaxy 2“ (31. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1): Das Volk der Sovereigns ruft die Guardians zu Hilfe. Ein Monster droht, die geheimen Energiequellen ihres Planeten aufzufressen. „Star-Lord“ Peter Quill (Chris Pratt) gelingt es mit Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), dem Waschbären Rocket (Stimme: Fahri Yardim) und Baby Groot (Stimme: Alexander Duda), das Ungeheuer unschädlich zu machen. Dafür lassen die Sovereigns Gamoras Schwester Nebula (Karen Gillan) frei. Als sie bemerken, dass Rocket eine ihrer Energiezellen mitgehen ließ, eröffnen sie gnadenlos die Jagd auf ihre Retter. „Ego“ (Kurt Russell), ein mächtiger Gott, kommt den Guardians zu Hilfe und überrascht Peter mit der Nachricht, sein leiblicher Vater zu sein.

„Flatliners“ (31. Mai, 22.25 Uhr, ORF 1): Die junge Medizinstudentin Courtney Holmes (Ellen Page) hat ihre Schwester bei einem Autounfall verloren. Seither will sie herausfinden, was nach dem Tod zu erwarten ist. Mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten startet sie heimlich eine Reihe gefährlicher Selbstversuche. Während eines minutenlangen, künstlichen Herzstillstands machen sie ultimative Nahtoderfahrungen. Von traumatischen Alpträumen verfolgt, steht damit plötzlich ihr Leben auf dem Spiel.

„High Society – Gegensätze ziehen sich an“ (1. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1): Anabel von Schlacht (Emilia Schüle) ist als Tochter einer schwerreichen Familie in einer Villa aufgewachsen und liebt als It-Girl ihr Partyleben. Arbeit und Armut sind Fremdwörter für sie. Da erfährt die Familie, dass sie als Baby vertauscht wurde und in Wahrheit nicht die Tochter von Firmenchefin Trixi (Iris Berben) ist, sondern von Carmen (Katja Riemann), die mit ihren Kindern und Untermieter Gernot (Manuel Rubey) in einem Plattenbau lebt. Anabel und Aura (Caro Cult) wechseln in die Welt ihrer echten Mütter. Während Aura im luxuriösen Leben ihrer adeligen Familie schwelgt, stellt sich Anabel im Plattenbau zum ersten Mal Armut und Arbeit. Auras attraktiver Freund, der Polizist Yann (Jannis Niewöhner), ist für sie der einzige Lichtblick.

„Unter deutschen Betten“ (1. Juni, 21.50 Uhr, ORF 1): One-Hit-Wonder Lena Lehmann (Veronika Ferres) steht vor dem Nichts. Der Traum vom Comeback ist geplatzt, ihr Langzeitfreund und Produzent Friedrich (Heiner Lauterbach) hat sie abserviert. Nur ihre Putzfrau Justyna (Magdalena Boczarska) hat Erbarmen mit ihr und nimmt sie in ihrer WG auf. Während Lena mit ihr nun die Wohnungen von arroganten Musikproduzenten sauber machen muss, stürzt sie mit ihren Star-Allüren Justynas Leben ins Chaos. Lena kennt nämlich nur ein Ziel: sie muss mit einem neuen Song auf die Bühne zurückkehren.

