Lotto: Doppeljackpot – 2,4 Millionen Euro warten

Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und bei LottoPlus

Wien (OTS) - Der Wonnemonat klingt nicht nur mit aprilhaften Wetter-Kapriolen, sondern auch mit der Aussicht auf 2,4 Lotto-Millionen aus. Denn am vergangenen Mittwoch gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser, und so wird am letzten Tag des Monats ein Doppeljackpot ausgespielt, bei dem es eben um rund 2,4 Millionen Euro geht.

Einen Sologewinn und damit eine sechsstellige Gewinnsumme gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreichs Hauptstadt Linz war hier mit dem dritten von vier Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 107.600 Euro.

LottoPlus

Ebenfalls aus Oberösterreich, und zwar aus dem Großraum Linz, kommt der einzige Sechser bei LottoPlus. Die „sechs Richtigen“ hatte hier der Computer als zweiten von fünf Quicktipps auf die Quittung gedruckt, und sind rund 235.300 Euro wert. Es ist dies der bereits vierte Solo-Sechser in Folge, was eine Premiere bedeutet: Noch nie seit Einführung des Spiels gab es in vier aufeinanderfolgenden Runden einen Sechser.

Joker

Beim Joker waren am Mittwoch gleich vier Spielteilnehmer erfolgreich. Zwei Niederösterreicher, ein Wiener und ein Steirer hatten die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf ihren Quittungen und gewannen jeweils mehr als 46.200 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Mai 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.474.774,10 – 2,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 107.569,10 78 Fünfer zu je EUR 1.504,40 249 Vierer+ZZ zu je EUR 141,30 4.087 Vierer zu je EUR 47,80 5.674 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 65.010 Dreier zu je EUR 5,40 218.698 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 20 28 37 40 42 Zusatzzahl 01

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Mai 2020

1 Sechser zu EUR 235.253,90 68 Fünfer zu je EUR 810,30 2.993 Vierer zu je EUR 16,40 44.916 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 09 17 27 33 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Mai 2020

4 Joker EUR 46.217,30 10 mal EUR 8.800,00 109 mal EUR 880,00 1.116 mal EUR 88,00 9.501 mal EUR 8,00 91.479 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 0 0 5 5 5

