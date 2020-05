Schallaburg lädt zu einer inspirierenden Reise

„Donau – Menschen, Schätze & Kulturen“ startet am 1. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Pfingstmontag, 1. Juni, ist es auch auf der Schallaburg so weit, und die Ausstellung „Donau – Menschen, Schätze & Kulturen“ öffnet ihre Türen: Bis 8. November wird dabei zu einer inspirierenden Reise flussaufwärts vom Schwarzen Meer durch die engen Felsschluchten des Eisernen Tors und vorbei an den Ebenen Ungarns durch die Wachau auf die Schallaburg geladen.

Der heute zweitlängste Fluss Europas begann vor Millionen Jahren, sich seinen Weg zu bahnen. Wie kein anderer Strom steht die Donau für die Vielfalt des europäischen Kontinents und seine wechselvolle Geschichte. Seit tausenden Jahren ist auch der Mensch an den Ufern der Donau präsent und nutzt sie für seine Zwecke. So entstanden schon in der Jungsteinzeit entlang des Stromes beeindruckende Kulturen. Den Römern diente er in Folge als Grenze ihres mächtigen Imperiums, den Habsburgern als Lebensader eines Reiches, das nicht umsonst den Namen Donaumonarchie trägt.

Dementsprechend zahlreich sind auch die Geschichten und Erzählungen, die auf der Schallaburg erzählt werden: vom dramatischen Ende der versunkenen Insel Ada Kaleh über die geheimnisvollen Spuren der Vinča-Kultur am serbischen Donauufer und die Kämpfe Prinz Eugens gegen die Osmanen bis zum Schicksal der Donauschwaben. Dabei wird dem Geheimnis der ungarischen Fischsuppe ebenso nachgegangen wie den Spuren der Lesehöfe und der Wanderungen der Nibelungen in der Wachau oder dem Mythos der schönen blauen Donau.

In zehn abwechslungsreichen Etappen, die sich weitgehend an historischen Regionen oder Landschaften orientieren und durch Landschaftssaufnahmen, Raumakustik und gefilmte Gespräche wiedergegeben werden, reist man auf der Schallaburg durch Zeit und Raum. Ausgewählte Exponate internationaler und regionaler Leihgeber zeichnen Bilder aus Vergangenheit, Gegenwart bzw. Zukunft und illustrieren Themenbereiche, die für den jeweiligen Streckenabschnitt bedeutsam sind. Zusätzlich zu den einzigartigen Einblicken in die Geschichte des Donauraums und den Ausblicken auf seine vielfältigen Landschaften erzählen auch Menschen vom Leben am großen Strom. So verschmelzen alle Eindrücke dieser Reise zu jenem bunten Mosaik, das den Donauraum bis heute prägt.

Vorübergehend ist der Besuch der Ausstellung an ein Zeitfenster gebunden; Buchungen des gewünschten Zeitfensters für den Besuch der Ausstellung, Eintritts- und Führungstickets gibt es entweder im Online-Shop oder direkt vor Ort an der Tageskasse. Unabhängig davon kann das weitläufige Außenareal während der gesamten Öffnungszeit genützt werden. Öffnungszeiten bis 8. November: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr; Einlass- und Kassaschluss ist jeweils eine Stunde vorher.

Nähere Informationen bei der Schallaburg unter 02754/6317-0, e-mail office @ schallaburg.at und www.schallaburg.at.

