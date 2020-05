JUNOS ad Uni Wien: ÖH lässt die Studierenden in Stich

Wien (OTS) - Am Mittwochabend wurde die Koalition aus VSSTÖ, GRAS und KSV-LiLi an der Universität Wien beendet. Statt gemeinsam für die Studierenden zu arbeiten, missbrauchte der VSSTÖ die Krise für Machtpolitik. Wir JUNOS finden das verwerflich und fordern den sofortigen Rücktritt der lokalen ÖH-Vorsitzenden Jasmin Chalendi.

Gerade in Krisenzeiten braucht es Zusammenhalt und ein starkes Miteinander. Für viele Studierende hat die Coronakrise harte Konsequenzen, wie den Jobverlust oder familiäre Probleme. Für gerade diese Notfälle sind die Sozialtöpfe und Rücklagen der ÖH Uni Wien gedacht. Aber anstatt diese zu nutzen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen und einen hilfreichen Kompromiss zu finden, führten die Exekutivfraktionen die reinste Schlammschlacht. Das Ergebnis: ein Koalitionsbruch. Adäquate Lösungen für die Studierenden - nicht mit dieser linken Exekutive.

Konkreter Streitpunkt war die Höhe der Rücklagen, die für den Sozialtopf aufgelöst werden sollen: der VSSTÖ forderte hier die Auflösung von 500.000€, die Koalitionsparteien GRAS und KSV-LiLi hielten dies aber für unwirtschaftlich und unbegründet. Anstatt überhaupt Kompromisse in Erwägung zu ziehen, zeigte sich der VSSTÖ machtbesessen: sie forderten nicht nur, dass Jasmin Chalendi den Vorsitz für ein weiteres Jahr behält, auch die Position der 1. Stellvertreterin sollte vom VSSTÖ besetzt werden.

JUNOS-Mandatarin Sophie Wotschke dazu: “Die Exekutive handelt verantwortungslos. Es gibt Machtspielchen statt Kompromisse und das auf dem Rücken der Studierenden. Wenn die GRAS Rückgrat hat, erklärt sie diese linke Exekutive endgültig für Geschichte.”

Vorsitzender Stephen Slager ergänzt: „Es braucht eine verantwortungsbewusste Koalition, die auch in Krisenzeiten für die Studierenden gerade steht. Eine Koalition, die nicht an sich selbst denkt, sondern an die Studierenden. Dafür stehen wir und das erwarten wir uns auch von allen anderen Fraktionen!“

