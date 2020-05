VP-Gerstl: Fraktion Krisper und Krainer macht U-Ausschuss schon jetzt zur Selfie-Show!

Wien (OTS) - Für den ÖVP-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Gerstl hat sich nach der heutigen Aussprache des Vorsitzenden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka mit den Fraktionsführern im Ibiza-Untersuchungsausschuss vor allem ein Bild verfestigt: "Die Fraktion Krisper und Krainer macht den U-Ausschuss schon vor Beginn zur Selfie-Show und weicht aus Mangel an echten Inhalten auf nebulöse Nebenschauplätze aus. Die Kritik am Vorsitz bzw. der Wunsch nach dessen Ladung sowie die peinliche Posse rund um die Wahl des Ausschusslokals sind Beweis genug", kritisiert Gerstl. "Während uns alle eigentlich die Nachricht beschäftigen sollte, dass den Ermittlungsbehörden das gesamte Ibiza-Video vorliegt, üben sich Krainer und Krisper lieber in Selbstdarstellung", so der ÖVP-Fraktionsführer.

Dahingehend kritisiert Gerstl, mit welch fadenscheinigen Argumenten hier haltlose Kritik an Präsident Sobotka geübt wird und somit von den eigenen Defiziten als selbsternannte Aufdecker abgelenkt werden soll. "Präsident Sobotka hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er respekt- und verantwortungsvoll mit der Aufgabe des Vorsitzes umgeht. So hat er den Vorsitz im BVT-U-Ausschuss gar nicht erst angenommen und den Eurofighter-U-Ausschuss sachlich, verlässlich und unaufgeregt geleitet", so Gerstl, der die NEOS und die SPÖ darum ersucht, möglichst schnell in den Sachlichkeitsmodus zu wechseln. "Denn ansonsten verlieren wir uns auf diesem Spielfeld, dass sich weit abseits von konstruktiver Aufklärung befindet. Auf diesem könnte man genau so gut fragen, welche Rolle der NEOS-Hauptfinancier Hans Peter Haselsteiner spielt oder was es mit Novomatic-Geldern für die SPÖ auf sich hat", schließt Gerstl. (Schluss)

