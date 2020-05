Tanz aus der Krise: "Dance Moves by Lis" startet mit Österreichs erstem Franchise-Konzept im Bereich Pole Dance und Pole Fitness.

Ab 01.06.2020 öffnet Österreichs Marktführer im Bereich Pole Dance und Pole Fitness erneut seine Türen für alle Tanzbegeisterten

Linz (OTS) - Die Corona Krise hat uns gezeigt, dass gerade Tanz und Fitness für viele ein wichtiger Anker für das psychische und physische Wohlbefinden in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen gewesen ist. Mit unserem umfangreichen Onlineprogramm für Zuhause konnten wir unsere Schülerinnen buchstäblich an der Stange halten und freuen uns nun mit unserem einzigartigen und nun auch krisengeprüften Konzept einen weiteren wichtigen Wachstumsschritt zu setzen.

Als Franchisepartner erwartet zukünftige Studiobesitzer eine umfangreiche Starthilfe, die von der Studiofinanzierung und -ausstattung bis hin zur professionellen staatlich förderbaren Trainerausbildung sowie IT-gestützter Kursplanung reicht. Erfahrung ist durch die eigene Kaderschmiede im wunderschönen Pole Dance Loft in Linz keine nötig. Mit Dance Moves by Lis erhalten Interessierte nun die Möglichkeit, den Erfahrungsschatz, das Know How und die Infrastruktur des Marktführers in der Sparte Pole Dance und Pole Fitness für die eigene unternehmerische Tätigkeit zu nutzen.

„Die aktuelle Krisensituation war natürlich auch für uns alles andere als einfach. Umso mehr sind wir stolz darauf, diesen wichtigen Schritt in Richtung Wachstum nun trotz allem so erfolgreich umsetzen und unsere Expertise mit vielen zukünftigen Studiobesitzern teilen zu können.“, so die Dance Moves by Lis Inhaber und Geschäftsführer André und Elisabeth Perschel.



DANCE MOVES by Lis wurde im Herbst 2011 gegründet und ist damit Oberösterreichs erste und mit insgesamt sechs Standorten die größte Poledance Ausbildungsstätte Oberösterreichs. Unser Angebot beinhaltet neben klassischen Pole Dance Kursen auch Aerial Hoop, Chairdance sowie zahlreiche Workshops mit dem Fokus auf der Kombination von Tanz und Fitness.

Weitere Informationen unter dancemoves.at

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth & André Perschel, B.A.

Inhaber und Geschäftsführer

T: +43 699 100 111 18

E: info @ dancemoves.at

dancemoves.at