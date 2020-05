Gewerkschaft PRO-GE begrüßt Verkauf von Mars-Werk in Breitenbrunn an Ritter

Zukunftsperspektive für ArbeitnehmerInnen und Region

Wien (OTS) - „Auch wenn der Beschluss von Mars, das Werk in Breitenbrunn zu schließen, sehr bedauerlich war, so hat das Unternehmen dennoch Verantwortung übernommen und mit der Suche nach einem Käufer dafür gesorgt, dass ein für die Region wichtiger Standort erhalten bleibt“, so Gerhard Riess, PRO-GE Branchensekretär für den Bereich Nahrung/Genuss. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Mars tätig waren, sind gut ausgebildet und erfahren. Sie müssen mit Ende November das Werk verlassen. Ich bin mir sicher, dass viele von ihnen auch von der Firma Ritter ein gutes Angebot erhalten werden“, sagt Riess.++++

Er verweist darauf, dass die Gewerkschaft sich monatelang an der Seite des Betriebsrates und der Beschäftigten dafür engagiert habe, dass ein Sozialplan ausgearbeitet wurde, dessen Ziel die individuelle Absicherung jedes einzelnen Betroffenen war. „Das ist aus unserer Sicht sehr gut gelungen. Umso erfreulicher ist, dass sich jetzt eine Zukunftsperspektive eröffnet“, sagt Riess. Ritter zeichne sich durch das Engagement für Fair-Trade-Schokolade aus. Auch auf die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen werde wert gelegt, berichten die deutschen Gewerkschaften. „Wir hoffen daher auf eine gute Gesprächsbasis in Österreich und werden alles dafür tun, die ArbeitnehmerInnen der Firma Ritter bestmöglich zu unterstützen“, betont der Gewerkschafter.

