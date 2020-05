Generali: Auszeichnung für die beste Kundenberatung

FMVÖ-RECOMMENDER-SONDERPREIS 2020 FÜR DIE GENERALI. GENERALI ERHÄLT AUSZEICHNUNG ALS VERSICHERUNG MIT BESTER KUNDENBERATUNG.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung AG wurde im Rahmen Recommender Gala des Finanz-Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ) mit dem Sonderpreis als „Versicherung mit der besten Kundenberatung“ ausgezeichnet. Die Veranstaltung wurde erstmals als digitaler Event durchgeführt. Generali CEO Mag. Gregor Pilgram ist über diese Bestätigung hoch erfreut und bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Ein motiviertes Team ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit unserer hohen Beratungsqualität überzeugen wir unsere Kundinnen und Kunden. Sie schätzen die Generali als soliden, verlässlichen und hoch innovativen Versicherer. Die Kombination aus persönlicher Betreuung und digitalem Service ist unsere Stärke.“ Und Pilgram ergänzt: „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung. Diese ist die Bestätigung, dass wir als Qualitätsversicherer wahrgenommen werden. Ich freue mich auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Ein Foto finden Sie hier.

FMVÖ-RECOMMENDER



Der FMVÖ-Recommender wurde 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich ins Leben gerufen. Seitdem werden jedes Jahr die Kunden österreichischer Banken und Versicherungen in einer repräsentativen Studie befragt. 2020 wurden dafür 8.000 Interviews geführt. Der FMVÖ-Recommender ist in der Finanzbranche eine begehrte Auszeichnung für herausragende Kundenorientierung.

WEITERE AUSZEICHNUNGEN DER GENERALI

Neben den Kundinnen und Kunden der Generali sind auch die Maklerpartner mit den Services der Generali hoch zufrieden. Im Oktober 2019 kürten die unabhängigen Vermittler die Generali zum vierfachen Gewinner bei den AssCompact Awards. Unter anderen wurde die Generali zur Versicherung mit dem besten Service für Vermittler gewählt.



DIE GENERALI VERSICHERUNG AG



Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Beitragseinnahmen von insgesamt mehr als 69,7 Mrd. € im Jahr 2019 vertreten. Mit rund 72.000 Mitarbeitern, die 61 Millionen Kunden betreuen, hat der Konzern eine führende Position in Europa und eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Das Ziel der Generali ist es, Lifetime-Partner für ihre Kunden zu sein, der dank eines unübertroffenen Vertriebsnetzes innovative und individuelle Lösungen anbietet. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in dreizehn Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

www.generali.at

www.generali.com



