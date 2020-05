Die neue BMW 5er Reihe. Gut für Österreich!

Die innovative Premium-Limousine wird unter anderem auch in Österreich produziert.

Salzburg (OTS) - Mit verstärkter Präsenz im Exterieur, einem in zahlreichen Details verfeinerten Innenraum, gesteigerter Effizienz durch Elektrifizierung und aktuellen Innovationen in den Bereichen Fahrerassistenz, Bedienung und Vernetzung untermauert die neue BMW 5er Reihe ihre Position als besonders sportliches, effizientes und fortschrittliches Angebot im Premium-Segment der oberen Mittelklasse. Ebenso wie die neue BMW 5er Limousine ist künftig auch der neue BMW 5er Touring mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich.

"Made in Austria": Neben dem Werk in Dingolfing wird die neue BMW 5er Limousine auch in Graz für den Weltmarkt produziert. Damit unterstreicht die BMW Group ihr Engagement für den Wirtschaftsstandort Österreich.

