Opfer von Dr. L. begrüßen Abberufung von Sektionschef Pilnacek

Familiäre Verbindung zur SLG Graz Leiterin

Hartberg, Graz (OTS) - Sie wurden vom eigenen Vater zum Drogenkonsum gezwungen, mussten körperliche und seelische Gewalt erleiden, doch auch nach der Prozesswiederholung kam es zu keiner relevanten Verurteilung. Nun erheben die Opfer des steirischen Arztes Dr. L ihre Stimme rund und die Machtbeschneidung von Sektionschef Pilnacek.

"Wir hatten immer das Gefühl, dass er der steinerne Gast in diesem sehr seltsamen Gerichtsverfahren gegen unseren Vater ist”, so Dr. Ls Kinder. "Und das nicht nur, weil er mit der zuständige Leiterin des Grazer Straflandesgerichts verheiratet ist. Auch, dass er die Fachaufsicht über die täterfreundliche Staatsanwaltschaft Graz hatte, war immer beklemmend für uns. Daneben hat er unsere Kritik am Urteil von Richter Rom als den gesamten Richterstand diffamierend bezeichnet", sagen die mittlerweile erwachsenen Kinder jenes steirischen Arztes, der unlängst von den meisten der angeklagten Delikten freigesprochen wurde. Auch die Staatsanwaltschaft Graz hat -entgegen aller Ankündigungen- die Freisprüche von Dr. L. (er ist Bruder eines prominenten ÖVP-Politikers) nicht mehr bekämpft. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200508_OTS0026/prozess-um-dr-l-justizskandal-im-schatten-der-corona-krise

