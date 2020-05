AutoScout24 SuperDEALS

Rabattaktion erleichtert Händlern Abverkauf hoher Lagerbestände

Wien (OTS) - Österreichs Autohäuser sind wieder geöffnet. Um seine Händler in dieser wichtigen Phase des Wiedereinstiegs bestmöglich zu unterstützen, hat AutoScout24 eine neue Rubrik auf seiner Plattform eingeführt - die SuperDEALS.

Das SuperDEAL Label hebt Preisreduktionen von Fahrzeugen hervor und ist maximal 30 Tage gültig – danach ist eine nochmalige Reduktion möglich, um weiterhin als SuperDEAL angeboten werden zu können. Das SuperDEAL-Rabattprogramm schließt Gebraucht- und Neuwagenangebote ein und ist zum Start kostenlos für Händler verfügbar. Nutzer können konkret nach den Sonderangeboten filtern.

„Die Autohändler haben auch in der Krise gearbeitet und Umsätze gemacht. Aber natürlich sind die Lager derzeit voller als üblich. Mit den SuperDEALS möchten wir für die Käufer attraktive Angebote schaffen und unterstützen die Händler, ihr Geschäft wieder schnell hochfahren zu können“, erklärt Jochen Jakopitsch von AutoScout24.

Preisreduktionen sofort verfügbar

Die SuperDEALS umfassen Preisnachlässe bei Gebraucht- und Neuwagen von mindestens 5 Prozent und mindestens 500 €. Ein Inserat kann bis zu 30 Tage als SuperDEAL gekennzeichnet werden, danach kann der Händler eine weitere Preisreduktion vornehmen, um das Inserat weiterhin als SuperDEAL anbieten zu können. Laufend kommen neue SuperDEAL-Angebote dazu, damit findet jeder sein passendes Gefährt, das dem eigenen Geldbeutel und Bedürfnissen optimal entspricht.

Ausgleich der Einbrüche durch bessere Angebote

Wie aus einer Nutzerbefragung* von AutoScout24 hervorging, hat knapp ein Drittel aller Nutzer seinen Fahrzeugkauf verschoben. Unter jenen Nutzern mit Kaufintention hat Corona bei 67 Prozent allerdings keinerlei Einfluss auf deren Vorhaben – sie möchten nach wie vor kaufen. „Mit Rabattaktionen wie unseren SuperDEALS schaffen wir für Käufer und Händler einen Anreiz“, so Jochen Jakopitsch.

Hier finden Sie weitere Informationen für Händler zu den SuperDEALS:

Über AutoScout24 und gebrauchtwagen.at

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen kaufen und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil der Scout24-Gruppe. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 8 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter rund 150.000 Angeboten wählen. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at gehören zur AutoScout24.de, einem führenden digitalen Marktplatz im Automobilbereich in Deutschland, der auch in anderen ausgewählten europäischen Ländern aktiv ist. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at.

*) Google Analytics Daten Durchschnitt 2019

* AutoScout24 hat von UX & Market Research 3.609 Nutzer der AutoScout24 Plattformen zwischen 17. April und 4. Mai befragt: Deutschland (916), Italien (1.039), Niederlande (615), Belgien (659) und Österreich (380).

