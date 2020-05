BTC Studios PLC gibt eine strategische Investitionsrunde unter der Leitung des weltweit führenden Marktforschungsunternehmens für interaktive Spiele als Lead Advisor bekannt

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - BTC Studios PLC, ein europäischer Entwickler und Herausgeber interaktiver Spiele, hat eine strategische Allianz mit IDG Consulting geschlossen, um sein Wachstum im Segment der Kinder- und Familienspiele zu stärken und zu beschleunigen.

BTC Studios wird von einem Serienunternehmer mit einer bewährten Erfolgsbilanz in den Bereichen Technologie und interaktive Spiele geführt. Darüber hinaus kann das Unternehmen auf einen leistungsfähigen Talentpool in Osteuropa zurückgreifen. Aus Osteuropa sind weltweite Videospielerfolge wie "The Witcher 3", "Dying Light", "This War of Mine", "Frostpunk" und das neu angekündigte "CyberPunk" hervorgegangen.

Die Partnerschaft mit IDG Consulting wird die strategische Initiative der BTC Studios zum Erwerb von Lizenzen für Kinder-/Familienspiel-Schutzrechte mit weltweitem Bekanntheitsgrad in Fernsehen, SVOD oder AVOD vorantreiben. Der erste Lizenzvertrag, der 2019 mit dem internationalen Fernsehproduktions- und -vertriebsunternehmen Cyber Group Studios unterzeichnet wurde, betraf Schutzrechte von Zeichentrickserien wie Taffy, die mit Turner koproduziert und vor allem auf Turner's Boomerang ausgestrahlt wurde, und Sadie Sparks, die mit Brown Bag Films koproduziert und vor allem auf dem Disney Channel ausgestrahlt wurde. Ein zweiter Vertrag mit einem globalen Schutzrecht dürfte in Kürze angekündigt werden.

Seit über 30 Jahren bietet IDG Consulting erstklassige Marktforschung, Datenanalyse, strategische Beratung und M&A-Dienstleistungen in der Spielindustrie (Mobilgeräte-, PC-, Konsolenplattformen). Zu seinen Kunden gehören die führenden Spiele-, E-Sport-, Technologie-, Medien-, Einzelhandels- und Investmentunternehmen aus der ganzen Welt.

IDG Consulting führt ein Konsortium von Investoren an, die von der Strategie von BTC Studios und dem zehnfachen Wachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten angezogen wurden.

Über die erste Finanzierung in Höhe von 5 Mio. Euro hinaus wird IDG Consulting auch eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von BTC Studios zur Umsetzung seiner Strategie spielen und vom starken Wachstum der SVOD/AVOD- und Spielemärkte weltweitprofitieren (jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 37 %).

BTC Studios PLC ist ein europäischer Entwickler und Herausgeber von interaktiven Spiele mit Schwerpunkt auf Mobilgerät- und Konsolenspielen für Kinder und Familien.

https://btc-studios.com

IDG Consulting bietet Spitzenforschung, strategische Beratung und Datenanalyse mit einer Spezialisierung auf Spiele und E-Sport (Mobilgeräte-, PC-, Konsolenplattformen). IDG liefert seit über 30 Jahren umsetzbare Ergebnisse und einen Wettbewerbsvorteil mit einer Präsenz in über 40 Ländern.

https://www.idgconsulting.com

PR-Kontakt: Tomasz SzymanowskiTel.: +48 691 45 12 13 t.szymanowski @ unicornmedia.pl