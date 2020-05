„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 27. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Zum letzten Mal vor der Sommerpause präsentiert Peter Klien am Mittwoch, dem 27. Mai 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 eine neue Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“. Seine Themen sind diesmal unter anderem die geheimen Urlaubspläne der Politiker/innen, die Situation der heimischen Kabarettistinnen und Kabarettisten in der Corona-Krise und die Lage des österreichischen Bundesheers.

Alle Auftritte sind abgesagt, die Zukunft ist ungewiss: Die Corona-Krise hat Österreichs Kabarettszene schwer zugesetzt. Betroffen davon sind auch viele Mitarbeiter/innen im Hintergrund, wie etwa bei der Technik. Für Peter Klien Grund genug, das Thema zu beleuchten und viele Granden der Kleinkunst für ein humoristisches Plädoyer vor die Kamera zu bitten. Ebenfalls angeschlagen ist das Österreichische Bundesheer. Außerdem widmet sich „Gute Nacht Österreich“ einer Frage, die derzeit viele Österreicher/innen beschäftigt: Wohin im Sommerurlaub? Einige Politiker/innen haben ihre Pläne in geheimen Tweets kundgetan, die Peter Klien „exklusiv“ vorliegen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at