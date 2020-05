„Letzter Ausweg Impfen?“ – „Talk 1“ mit Lisa Gadenstätter

Am 27. Mai um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Wie werden wir uns vor SARS-CoV-2 schützen (müssen)? Das Wettrennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus ist um einen Schritt weiter. Erste Pharmahersteller aus den USA und aus China berichten von ersten erfolgreichen Tests bei Menschen und sprechen von einem wissenschaftlichen Durchbruch. In 133 Forschungsprojekten weltweit wird an einem Impfstoff mit unterschiedlichen Technologien gearbeitet. Und viele Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass man im Frühjahr 2021 über eine Impfung gegen die Krankheit COVID-19 verfügen wird. Andere Wissenschafter/innen wiederum sind da skeptischer und dämpfen die Hoffnung. Sie halten es sogar für möglich, dass es letztlich nie gelingen wird, einen wirksamen und nebenwirkungsfeien Schutz zu entwickeln. In beiden Fällen stellt sich die Frage: Und was dann? Wenn wir einen Impfstoff haben, wer wird ihn wann bekommen? Wie viele Menschen müssen geimpft werden, damit SARS-CoV-2 wieder ausstirbt? Wenn eine Impfung so bald nicht am Markt sein wird, wie geht man dann mit dem Coronavirus um? Kann man die Pandemie und die Krankheit auch anders besiegen? Obwohl der Impfstoff noch gar nicht entwickelt ist, wird hierzulande bereits eifrig darüber debattiert und gestritten, ob es eine verpflichtende Impfung geben soll. Und wenn ja, nur für bestimmte gefährdete Gruppen, wie etwa Berufstätige aus dem Gesundheitsbereich, oder für alle? Neue Umfragen sagen, dass mehr als ein Viertel der Österreicher/innen gegen eine verpflichtende SARS-CoV-2 Impfung ist. Unter diesen finden sich viele, die generell skeptisch sind, was Impfungen betrifft, und einige, die Impfungen aus unterschiedlichen Gründen überhaupt strikt ablehnen. Brauchen wir tatsächlich eine Impfpflicht? Oder reichen Aufrufe und Informationskampagnen, also eine freiwillige Impfung?

Darüber diskutiert Lisa Gadenstätter in „Talk 1“ unter dem Titel „Letzter Ausweg Impfen?“ am Mittwoch, dem 27. Mai 2020, um 21.05 Uhr in ORF 1 u. a. mit folgenden Gästen:

Rudolf Valenta, Immunologe, MedUni Wien

Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethik-Kommission

David Sieveking, Autor und Regisseur der Dokumentation „Eingeimpft“ Neal Browning, erste Testperson für Corona-Impfstoff

