Ramharter als Vizepräsident der WK Wien wiedergewählt

Die Fachliste als Partner für Wirtschaftstreibende

Wien (OTS) - Große Krisen wie die Finanzkrise und die Corona Krise haben gezeigt, dass viele Wirtschaftstreibende den Einstieg und Umstieg in eine veränderte Wirtschaftswelt nicht geschafft haben, oder um das wirtschaftliche Überleben kämpfen. Nie zuvor war es für Unternehmer so wichtig, einen starken Partner an ihrer Seite zu haben.

Karl Ramharter, Fraktionsobmann der Fachliste wurde in der heutigen konstituierenden Sitzung als Vizepräsident der WK Wien wiedergewählt und stellt einen weiteren Arbeitsschwerpunkt der Fachliste vor.



„Die Welt nach Corona wird anders aussehen, als die Welt zuvor. Digitalisierung ist ein wichtiges Stichwort, gerade jetzt hat sich gezeigt, dass viele Selbstständige mit diesen Anforderungen nicht vertraut sind. Kundenkontakte und Kundenakquise finden vermehrt im virtuellen Raum statt.

Die Fachliste der Gewerblichen Wirtschaft wird einen Schwerpunkt in der Unterstützung dieser Gewerbetreibende setzen und diese in der Nutzung der digitalen Medien unterstützen.

Ob es um die Website, soziale Medien, online Shops und vieles mehr geht.

Wir unterstützen beratend jene Unternehmen, die den digitalen Wandel als Chance sehen und dementsprechend bereit sind, neue Wege zu gehen.“

Detlev Neudeck wird als Fraktionsobmann der Fachliste weiterhin die Interessen der Unternehmer im österreichischen Wirtschaftsparlament vertreten und diesen damit Gehör verschaffen.

Wenn die Coronakrise eines gelehrt hat, dann, dass das Miteinander gestärkt wurde.

In diesem Sinn ist und bleibt die Fachliste der verlässliche Partner für Unternehmer.

Rückfragen & Kontakt:

Fachliste der Gewerblichen Wirtschaft

PR Fachliste, Hetzgasse 34, 1030 Wien

Tel: 01-71549800

Mail: pr @ fachliste.at