facultas eröffnet Fachbuch- und Servicezentrum am Campus der Uni Wien

Österreichs größte Fachbuchhandelskette plant in der ehemaligen Buchhandlung Kuppitsch am Campus (Altes AKH) ein Zentrum für Studierende und Lehrende.

Wien (OTS) - Im Sinne einer Standortoptimierung und zur best­möglichen Bündelung ihrer Kompetenzen haben facultas und Thalia gemeinsam ein Konzept für diesen Standort erarbeitet, der künftig von facultas alleine betrieben wird. Die ehemalige Buch­handlung Kuppitsch in der Schottengasse ist von dieser Veränderung nicht betroffen und wird weiterhin durch Thalia geführt.

„ Die Mission von facultas ist es, als Verlag und Buchhandlung bestmögliche Unterstützung bei Studium und Lehre zu bieten. Am Universitätscampus in der Alserstraße 4 sehen Vorstand und der gesamte Aufsichtsrat die Chance, zum Start des kommenden Wintersemesters ein umfassendes Angebot für Studierende, Lehrende und Lesebegeisterte aller Altersgruppen zu präsentieren“, so Peter Friesen­bichler, Aufsichtsratsvorsitzender der Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Auf zwei Ebenen wird neben deutschsprachigen und internationalen Lehr- und Fachbüchern, Literatur, Sach- und Kinderbüchern ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund ums Studium zu finden sein:

Beratung zu relevanter Studienliteratur und Prüfungsvorbereitung

Druck- und Bindeservice von Abschlussarbeiten für Studierende

Realisierung von Print on Demand Projekten für Autorinnen und Autoren

Erstellung kompakter und individueller Unterlagen für Lehrveranstaltungen

facultas verbindet Fachbuchhandels- und Verlagskompetenz und bietet dank Software und Digital­druck sehr individuelle Lösungen und Lernprodukte, wie beispielsweise FlexLex.at. Dank der eigenen Digitaldruckerei ist höchste Flexibilität sowie schnelle und kostengünstige Umsetzung garantiert.

Dr. Rüdiger Salat, Vorstand der Facultas Verlags- und Buchhandels AG: „Wir sind begeistert von den Möglichkeiten digitaler Medien im Bereich der Lehre und des Lernens. Wir sehen aber gerade in der Covid-19 Krise, dass die Nachfrage nach gedruckten Lehr- und Lernmaterialien sowie kompetenter persönlicher Beratung enorm hoch ist. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die Stärken des gedruckten Buchs, besonders, wenn es um das schnelle Verstehen von komplexen Sachverhalten geht. Für ein erfolgreiches Studium ist das nach wie vor wesentlich.“

Ganz traditionell wird man daher am neuen Standort auch schmökern und wissenschaftliche Titel ansehen können. Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren werden die Buchhandlung zu einem Ort anregender Begegnungen machen.

facultas betreibt neben Fachbuchhandlungen die Verlage facultas und maudrich, eine Digital­druckerei und bietet umfassenden Bibliotheks- und Schulbuchservice.

Eigentümer der Facultas Verlags- und Buchhandels AG sind die Hochschüler_innenschaft an der Uni­versität Wien und die HochschülerInnenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit Jahrzehnten fungiert facultas als kompetenter Partner von zahlreichen universitären Bildungseinrichtungen.

