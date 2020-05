Zeit für Wien

Wien (OTS) - Das Start-up rotundweiss.wien von Wolfgang Potocnik bietet ab Juni 2020 touristische Spaziergänge an, um Wien (neu) zu entdecken. Die „Free Walking Tours“ bieten einen informativen und höchst kurzweiligen Blick auf die Stadt. Bezahlt wird nach Zufriedenheit und Möglichkeiten ein Betrag, der fair erscheint.

Nach Wochen des Covid-19-bedingten Rückzugs in die eigenen vier Wände wird es Zeit, sich mit ausgewählten Aktivitäten Gutes zu tun. Wolfgang Potocnik und seine KollegInnen laden alle Interessierten dazu ein, sich im Rahmen von touristischen Spaziergängen ihr eigenes Bild von Wien zu machen. „Die Gesundheit ist nach wie vor am wichtigsten“, so Potocnik. „Wir halten uns selbstverständlich genau an die gesetzlich vorgegebene Höchstzahl an Gästen. Am besten werden Fixplätze daher vorab online gebucht.“

Die Free Walking Tour Wien – für Neuentdecker und ebenso für Kenner – gibt es bereits in englischer Sprache. Nun wird das Angebot in deutscher Sprache ergänzt. Auf dem Programm stehen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten in der Wiener Innenstadt, die während eines etwa zweistündigen Spaziergangs erkundet werden.

Unbedingt vorab online Plätze reservieren!

rotundweiss.wien wurde 2020 von Wolfgang Potocnik gegründet und startete mit zwei höchst erfolgreichen Wochen – bevor aufgrund des Lockdowns alle Sightseeing-Touren eingestellt werden mussten. Nun beginnt die Saison von Neuem, wobei sich Gäste auf ein deutschsprachiges Programm freuen dürfen. Die Tourguides sind durchwegs geprüfte FremdenführerInnen, „Austria Guides“, und begeistern nicht nur durch Fachwissen, sondern auch mit besonders kurzweilig gestalteten Touren.

Entlohnt wird die „Free Tour Wien“ grundsätzlich am Ende der Tour nach dem Grad der Zufriedenheit und nach eigenen Möglichkeiten. Neben der Free Tour Wien sind weitere Spezial-Touren um jeweils EUR 22.00 pro Person im Angebot, beispielsweise „Jüdische Spuren in Wien“ oder „Hitler in Wien“. Fixplätze für alle aktuellen Touren sind auf www.rotundweiss.wien zu buchen.



