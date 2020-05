Einladung zur Protest-Pressekonferenz „GehörtGelesen“

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien (SWV) lädt Sie sehr herzlich zur Protest-Pressekonferenz „GehörtGelesen“ am Mittwoch, 3. Juni 2020 um 10:30 Uhr ein.

Während die Österreichische Bundesregierung ein Hilfspaket nach dem anderen medial inszeniert, eine um die andere Milliarde Euro an Hilfsgeldern fernsehwirksam aufführt, kommen die vielfältigen Hilfen elf Wochen nach dem Abwürgen der Wirtschaft noch immer nur sehr zögerlich bei den Betroffenen an. Die meisten Hilfen sind oft viel zu gering oder sie kommen aufgrund von bürokratischen Bestimmungen für immer mehr Betriebe zu spät. Die Zahl der Unternehmerinnen und Unternehmer, die schuldlos vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, wächst stündlich.



Die Bundesregierung ignoriert das Leiden der KMU in Österreich. Daher gibt der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) Betroffenen am Heldenplatz eine Bühne, um von der Regierung gehört zu werden. Motto: Wer nicht hören will, dem wird vorgelesen. Schauspieler Gregor Seberg gibt den Geschäftsführer*innen seine Stimme. Nach dem Motto „Gehört.Gelesen“ liest er ihre dramatischen Erlebnisse. Marcus Arige zeigt, wie den Unternehmen nicht nur schneller, sondern vor allem effektiv geholfen werden kann.



• Marcus Arige, SWV Wien Vizepräsident, Sprecher für Kreativwirtschaft und Eine-Person-Unternehmen

• Gregor Seberg, Schauspieler, Kabarettist und Autor



Datum: 03.06.2020, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Ballhausplatz , Wien, Österreich

