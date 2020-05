Gemeindepaket - 200 Millionen Euro für den Klimaschutz

Zuschuss in Gemeinden bringt Klimaschutz, Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Lebensqualität

Wien (OTS) - Mit dem heute vorgestellten Gemeindepaket stellt die Bundesregierung weitere 200 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte in Gemeinden zur Verfügung.

„Mit einer Milliarde Euro werden wir Österreichs Gemeinden unterstützen, die Folgen von Corona abzufangen. Dieses Paket unterstützt nicht nur die Regionen Österreichs, es ist vor allem eine Investition in den Klimaschutz in unsere Gemeinden. Damit schaffen wir Arbeitsplätze, Lebensqualität und Wertschöpfung in den Regionen in Österreich“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Gerade jetzt sei es wichtig mit Investitionen in den Klimaschutz die Konjunktur zu beleben.

Das Gemeindepaket setzt in dieser Hinsicht auf die vielfältigen Klimaschutzprojekte in den österreichischen Gemeinden. Dabei wird die thermische Sanierung und Errichtung von Gebäuden, die Schaffung von öffentlichen Wohnräumen, die Errichtung von Photovoltaikanlagen und die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität gefördert. Auch Investitionen in Schulen, Kindergärten oder Seniorenheime und Behinderten-Einrichtungen sind Teil des Pakets.

„Ein Projekt, das mich besonders freut, sind Gemeinschaftsbüros oder Coworkingspaces direkt im Ort. Damit die Menschen in Zukunft leichter und besser aus dem Home-Office im Ort arbeiten können. Und sich so an manchen Tagen das Pendeln in die Arbeit ersparen“, so Klimaschutzministerin Gewessler.

