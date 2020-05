Baustart zu Pfingsten: Zweiter Zugang für U6-Station Erlaaer Straße

Neuer Aufgang „In der Wiesen“ ab Schulbeginn 2021, phasenweise Umbauarbeiten während laufendem Betrieb

Wien (OTS) - Die U6-Station Erlaaer Straße wird künftig von zwei Seiten zugänglich sein. Ab Schulbeginn 2021 wird die Station neben dem derzeitigen Zugang über die Erlaaer Straße einen zweiten Aufgang im Bereich „In der Wiesen“ haben.

Im Stadtentwicklungsgebiet „In der Wiesen“ entstehen derzeit 6.000 neue Wohnungen. Der neue U-Bahn-Zugang sorgt dafür, dass die Fahrgäste noch schneller zur U6 gelangen und keinen Umweg zum bereits bestehenden Eingang in der Erlaaer Straße in Kauf nehmen müssen. Die Wiener Linien investieren rund acht Millionen Euro in den Umbau bzw. die Erweiterung der Station.

„Die Stadt wächst und die Öffis wachsen mit. Wie ursprünglich angedacht wird der zweite Aufgang in der Erlaaer Straße nun umgesetzt. Damit erleichtern wir tausenden AnrainerInnen den Zugang zur Station“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof: “Damit kommen wir dem Wunsch von vielen Liesingerinnen und Liesingern nach. Durch die kürzeren Wege wird die Benutzung der U6 in diesem Bereich noch attraktiver.“

Einschränkungen am Pfingstwochenende

Die Station Erlaaer Straße wird in mehreren Bauphasen ab Ende Mai erweitert. Die Bahnsteige erhalten jeweils zusätzlich einen Stiegenaufgang und einen Aufzug. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Bahnsteige vollständig überdacht, um die Fahrgäste besser vor der Witterung zu schützen. Die Arbeiten finden während des laufenden Betriebs statt, für die Fahrgäste steht aber nur ein Bahnsteig für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung. In einer ersten Bauphase finden von Freitag, 29. Mai ab 22:00 Uhr bis einschließlich Montag, 1. Juni Arbeiten am Bahnsteig Richtung Siebenhirten statt.

Zwischen Alterlaa und Siebenhirten werden deshalb am verlängerten Pfingstwochenende alle Züge im Gleiswechselbetrieb fahren. Die Züge werden in den Stationen Erlaaer Straße und Perfektastraße in beiden Fahrtrichtungen nur am Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Floridsdorf) halten. Das führt zu verlängerten Intervallen in diesem Bereich. An diesen drei Tagen wird nur jeder dritte Zug nach Siebenhirten fahren.

Ab Dienstag, 2. Juni (Betriebsbeginn) fahren alle Züge in beiden Fahrtrichtungen wieder wie gewohnt zwischen Floridsdorf und Siebenhirten.

Die zweite Bauphase wird zwischen Mitte Oktober 2020 und Ende März 2021 stattfinden, die dritte zwischen April und August 2021. Die Wiener Linien werden zu den weiteren Umbauarbeiten wie immer rechtzeitig informieren.

