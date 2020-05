Corona-Wahnsinn – Aufhebung aller Beschränkungen in Kärnten

Karlheinz Klement fordert LH Kaiser zum sofortigen Handeln auf

Klagenfurt (OTS) - Nachdem es in Kärnten in den Spitäler keine Covid-19-Erkrankten mehr gibt und auch keine Neuerkrankungen mehr auftreten, ist es Zeit, den Lockdown sofort zu beenden. Der Generalsekretär des BZÖ fordert den Kärntner LH Kaiser auf, alles zu tun, um weiteren Schaden von der Kärntner Bevölkerung und der Kärntner Wirtschaft abzuwenden. Desweiteren ist es nun Zeit, sämtliche Grenzsperren sofort aufzuheben und das freie Reisen zu ermöglichen, so Klement.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten 0664 2132136