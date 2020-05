Wohnungssuche für Gemeindebauwohnungen ab sofort auch auf Online-Plattform möglich - mit vielen weiteren Vorteilen

Wohnbaustadträtin Gaal: Registrieren Sie sich jetzt bei der Wiener Wohnberatung unter wohnberatung-wien.at

Wien (OTS) - Die Wohnberatung Wien macht mit heute, Montag, einen großen Reformschritt in Richtung Zukunft und optimiert das Service für Wohnungssuchende im Gemeindebau. Wohnungssuchende erhalten ab nun nicht mehr zwei bestimmte Wohnungen zur Auswahl, sondern sie können ihre eigene Wunsch-Wohnung wählen - entsprechend ihres persönlichen Geschmacks und den Kriterien ihres Wiener Wohn-Tickets.



Bisher erhielten KundInnen, die auf der Suche nach einem Zuhause im Gemeindebau waren, zwei konkrete Angebote für Wohnungen, die dann direkt vor Ort besichtigt werden konnten. Mit der heute anlaufenden "Digitalen Wohnungsvergabe" müssen die KundInnen die Wohnung nicht mehr ausschließlich vor Ort besichtigen, sondern können sie vorab mit vielen Details im Internet ansehen. Die jeweiligen Wohnungen sind mit Fotos, Grundrissplänen und umfangreichen Zusatzinformationen versehen. Zusätzlich kann nun gezielt nach konkreten Kriterien gesucht werden, zum Beispiel nach der Anzahl an Stufen bis zur Wohnung, oder ob es einen Aufzug gibt.



Ab heute werden laufend neue Gemeindewohnungen auf die Plattform www.wohnberatung-wien.at gestellt. Diesem neuen Service ging bereits ein Soft-Launch voraus und Corona-bedingt startet die "Digitale Wohnungsvergabe" nun ein paar Wochen später als geplant.



Ein weiteres Plus des neuen Systems: Wer bisher beide Vorschläge ablehnte, der wurde danach im Vergabesystem für Gemeindewohnungen für drei Jahre gesperrt. Jetzt ist es gegebenenfalls auch nach Ablehnung der vorgeschlagenen Gemeindebau-Wohnungen möglich, im geförderten Sektor zum Beispiel nach einer besonders günstigen SMART-Wohnung zu suchen.



Wichtige Zusatzinformation: Das neue Angebot ist nicht verpflichtend; wer es nicht nutzen und auch weiterhin zwei Vorschläge von Wiener Wohnen erhalten will, dem wird dieser Wunsch natürlich erfüllt.



Gaal: Wer gut bleiben will, muss immer besser werden



„Das Wiener Wohnbau-Modell gilt zurecht in ganz Europa als Vorbild. Unsere hohen Standards und unsere führende Position sind aber nur aufrechtzuerhalten, wenn sich das Wiener Modell stets weiterentwickelt. Wer gut bleiben will, muss immer besser werden. Mit der ‚Digitalen Wohnungsvergabe‘ sind wir einen weiteren großen Schritt in Richtung Optimierung und Serviceverbesserung gegangen. Wir können nun die wohnungssuchenden Wienerinnen und Wiener noch besser unterstützen. Mit der neuen Möglichkeit der bequemen Online-Wohnungsvergabe auch bei Gemeindewohnungen führen wir die Wohnberatung Wien ins nächste Jahrzehnt", so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.



Die Stadt Wien hält die öffentliche Hand seit mehr als hundert Jahren schützend über den städtischen Wohnungsmarkt. Mehr als 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben heute im geförderten Wohnbau. Allein bis Ende 2020 sind rund 14.000 geförderte Wohnungen in Bau oder Planung. Zusätzlich sind gerade 4.000 Wohnungen im Gemeindebau Neu auf dem Weg. Die Wiener Wohnbaupolitik hat eine preisdämpfende Wirkung auf den gesamten Wohnungsmarkt, ist die größte Förderung der Mittelschicht in der Stadt und ist ein Sicherheitsnetz nach unten und ein Sprungbrett nach oben für alle Wienerinnen und Wiener.



Heuer bereits rund 21.000 Wiener Wohn-Tickets ausgestellt - jetzt registrieren



Wer die Grundvoraussetzungen für das Wiener Wohn-Ticket oder das Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf erfüllt, kann sich online rund um die Uhr auf www.wohnberatung-wien.at dafür registrieren. Die Grundvoraussetzungen setzen sich zusammen aus unterschiedlichen Faktoren wie etwa Einkommen, Alter (mindestens 17), Dauer des Hauptwohnsitzes in Wien (mindestens 2 Jahre an der gleichen Adresse).

Heuer wurden bereits 20.757 Wiener Wohn-Tickets ausgestellt, davon sind 5.228 Tickets mit so genanntem begründetem Wohnbedarf (diese qualifizieren für Gemeinde- und besonders geförderte Wohnungen, wie SMART-Wohnungen oder Wiedervermietungen unter 10.000 Euro Eigenmittel).



Wer eine persönliche Beratung in der Wohnberatung Wien zu Wiener Wohn-Ticket oder Förder-bzw. Finanzierungsmöglichkeiten wünscht, kann das auch zurzeit nach telefonischer Terminvereinbarung machen.



