HC-Generalsekretär Höbart: 1,2 Mio. in Kurzarbeit, 600.000 Menschen arbeitslos und Köstinger buttert 40 Millionen Euro in Urlaubskampagne

Kurz-Team mittlerweile in unvorstellbarem Machtrausch

Wien (OTS) - „Wer bremst diese wild gewordene Regierung? Die parlamentarische Opposition ist derzeit anscheinend auf Kurz-Urlaub. Anders ist es nicht zu erklären, dass Kurz und seine willfährigen Handlanger in der Regierung zwar großspurig Unterstützung für KMUs und EPUs ankündigen, diese aber so gut wie nicht zur Auszahlung kommen, um gleichzeitig 40 Millionen Euro für eine Urlaubskampagne auszugeben“, so HC-Generalsekretär Höbart heute.

Es komme nicht oft vor, aber heute fehlten Höbart vor dem Hintergrund dieses unvorstellbarem Machtrausches nahezu die Worte. Während halb Österreich nicht mehr wisse, wie man das tägliche Leben in den nächsten Monaten bestreiten solle, schöpfe die Bundesregierung aus dem Vollen und vergebe Millionenbeträge an parteinahe Agenturen.

„Ein sofortiger Misstrauensantrag gegen die zuständige Ministerin Köstinger ist das Mindeste, was die Opposition jetzt zu tun hätte. Wenn die umgehend offenzulegenden Marketingausgaben der Regierung höher sind, als die Unterstützungsbeträge für unsere Landsleute, dann ist etwas wahrlich faul im Staate Österreich“, schloss Höbart.

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache - Allianz für Österreich

Ing. Christian Höbart

Generalsekretär

+43 (0)664 8586858

christian.hoebart @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at