Ludwig: Wiener Servicehotline 4000-4001 hat mit Lebensmittelpaketen über 2.000 Mal geholfen

Unterstützung für gefährdete Corona-Risikogruppe; mehr als 90.000 Anrufe seit Beginn. Täglich über 20.000 bei der Stadt für allgemeine Fragen. Spitzenwert: 43.000 Anrufe an einem Tag.

Wien (OTS/RK) - Am 14. März 2020 hat die Stadt Wien die Service-Nummer 01/4000-4001 gestartet. Sie bietet konkrete Unterstützung für jene Risikogruppen, die vom Corona-Virus besonders gefährdet sind – ältere Menschen und insbesondere jene Wienerinnen und Wiener, die nicht auf Unterstützung im Alltag durch Angehörige oder die Nachbarschaft zählen können. Die Hotline wird vom Einsatzteam Wien betreut. Nachdem seitens des Bundesnun erste Lockerungen nach dem Lockdown vorgenommen wurden, zog Bürgermeister Michael Ludwig heute, Freitag, Bilanz: Mehr als 90.000 Anrufe wurden bis dato entgegen genommen. 2070 Mal wurden Haushalte mit Lebensmittel-Paketen beliefert. Weiters zeigte sich, dass auch das telefonische Informationsbedürfnis der Bevölkerung groß war und ist: Rund 20.000 Mal wenden sich die Wienerinnen und Wiener im Schnitt täglich per Telefon an die Stadtverwaltung. Am 30. März 2020 waren es gar 43.000 Anrufe.

Wien lässt niemanden im Stich

„Mir war es wichtig, dass wir rasch denen helfen können, die niemanden haben, der Einkäufe oder den notwendigen Weg zur Apotheke für sie erledigen kann“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Ich kann nur einmal mehr unterstreichen: Mein Stolz und Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, die höchstprofessionell für die Hotline zur Verfügung stehen. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, die eindrucksvoll gezeigt haben, dass Wien keine Anruferin und keinen Anrufer in dieser schwierigen Zeit im Stich lässt, und dass die Stadtverwaltung besonders in Härtefällen rasch Lösungen für jede einzelne und jeden einzelnen findet“, so Ludwig.

25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind speziell mit der Abwicklung der Fälle – vom Anruf bis zur Lieferung der Lebensmittelpakete – befasst. Das Einsatzteam Wien nimmt am „Wien Telefon“ täglich die bis zu 20.000 Anrufe entgegen. Dafür sind beim „Wien Telefon“ etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitgleich im Einsatz, um den Wienerinnen und Wienern für alle Anfragen zur Verfügung zu stehen und damit das Funktionieren der Stadt zu gewährleisten. (Schluss)

