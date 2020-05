FREIZEITZENTRUM SCHWARZLSEE ab 29. MAI geöffnet

Sommer, Sonne, Erholung, Sport & Badespaß – das Alles und noch mehr steht Euch ab Freitag, den 29. Mai 2020 wieder zur Verfügung.

Graz (OTS) - Es erwartet euch eine top gepflegte Anlage, kristallklares Wasser und unzählige Möglichkeiten für Groß und Klein sich sportlich zu betätigen oder auch nur entspannende Momente in einem einzigartigen Ambiente zu verbringen. Wir freuen uns jedenfalls auf viele heiße Sonnentage und sind dafür auch bestens gerüstet.

Good News

Trotz der langen Sperre des Freizeitzentrums auf Grund der Covid-19 Maßnahmen, freut es uns Ihnen mitteilen zu können, dass es bei den Saisonkartenpreisen mit 75.- Euro zu keiner Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gekommen ist.

Saisonkarten sind bereits jetzt auf www.oeticket.com erhältlich. Ab Freitag, den 29. Mai 2020 sind die Saisonkarten wieder wie gewohnt direkt bei der Haupteinfahrt zum Schwarzlsee erhältlich.

* NEU bei uns am See *

Das Freizeitzentrum Schwarzlsee

Natürlich ist es am schönsten

Der Schwarzlsee, auch als das Meer der Grazer bekannt, liegt nur sieben Kilometer südlich der Landeshauptstadt Graz im Gemeindebereich von Premstätten und nur wenige Kilometer vom Flughafen Graz-Thalerhof entfernt. Eine eigene Autobahnabfahrt von der A9 und 16.000 Parkplätze sorgen für eine reibungslose Infrastruktur. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man das Schwarzl Freizeitzentrum einfach und bequem erreichen. (Buslinie 630 und 671, Linienführung ab Graz Jakomini, über Feldkirchen und Flughafen).

Beeindruckende Fakten

In den vergangenen Jahren hat sich das Schwarzl-Freizeitzentrum zum größten Outdoor-Fitnessstudio Österreichs entwickelt. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 200 Hektar besteht für Besucher die Möglichkeit zahlreiche Sportarten zu Lande und zu Wasser gleichermaßen auszuüben und ihre Freizeit abwechslungsreich zu gestalten - oder einfach nur um die natürliche Schönheit des Schwarzlsees zu genießen und Energie zu tanken.

150 Hektar topgepflegte Landfläche

Für Sportbegeisterte und Erholungssuchende, die lieber einen festen Boden unter den Füßen haben, steht ein kilometerlanges Wegenetz zur Verfügung, das alleine oder mit der Familie per Rad, Inline-Skates oder einfach zu Fuß erkundet werden kann. Ein Beachvolleyballplatz, Tischtennistische, ein Motorik- und Calisthenicspark sowie ein Fußballplatz auf dem auch das beliebte Bubble-Soccer gespielt werden kann, stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.

56 Hektar kristallklare Wasserfläche

Das Freizeitzentrum Schwarzlsee bietet damit die besten Voraussetzungen für ungetrübten Badespaß für Groß und Klein und tolle Möglichkeiten aktiven Wassersport zu betreiben. Ein 1,5 km langer Wasserskilift ist dabei ein äußerst beliebter Anziehungspunkt für Wasserski- und Wakeboardfans. Tretboote und Stand-Up-Paddels runden die Möglichkeiten, seine Geschicklichkeit und Muskelkraft zu testen, perfekt ab. Ebenfalls auf dem Gelände des Freizeitzentrums befindet sich eine Tauchschule und eine Segelschule.

Bedeckt oder unbedeckt

Das nördliche Areal des Schwarzlsees steht ausschließlich FKK-Anhängern zur Verfügung. Dieser abgegrenzte, textilfreie Bereich erfreut sich größter Beliebtheit.



Das Raiffeisen-Autokino am Schwarzlsee powered by Dieselkino & der Grazer

Ein absolutes Novum gibt es ab 29. Mai 2020. An diesem Tag öffnet das „Raiffeisen-Autokino am Schwarzlsee powered by Dieselkino & derGrazer“ und wird mit einem abwechslungsreichen Filmprogramm bei allen Cineasten das Herz höherschlagen lassen und für unvergessliche Sommerabende sorgen:

Eine 30 Meter Leinwand, gestochen scharfe 4k-Laserprojektion und Ton über das eigene Autoradio garantieren ein ganz besonderes filmisches Erlebnis am Areal des bekanntesten steirischen Badesees. Die Vorstellungen beginnen täglich um 21:30, die Einfahrt ist bereits ab 19:30 ausschließlich über die West-Zufahrt möglich. Weitere Informationen insbesondere zum Programm, findet ihr auf www.leutgebgroup.com, www.schwarzlsee.at sowie auf unseren Social Media Kanälen.

Camping

Wer gerne reist und trotzdem ein Stück zu Hause mit sich trägt, kommt beim Campen voll auf seine Kosten. Wie schön, dass man dieser Leidenschaft am Schwarzlsee sogar nur wenige Schritte vom Seeufer entfernt nachgehen kann.

Gaumenfreuden

Selbstverständlich wird im Freizeitzentrum Schwarzlsee auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Insgesamt sind 5 Gastronomiebetriebe über das gesamte Areal verteilt und bieten ein breitgefächertes Angebot an Speisen und Getränken. Die liebevoll gestalteten Gastgärten und Seeterrassen bieten einen herrlichen Blick über den Schwarzlsee und vermitteln Urlaubsfeeling pur. Live-Musik und Events, wie das alljährliche Weiße Fest oder die 80er-Party erfreuen sich größter Beliebtheit.

Freizeitzentrum Schwarzlsee – steht als Synonym für Natur, Sport und Erholung sowohl für Individualisten als auch für Familien. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich selbst von unseren Angeboten und der unvergleichlichen Atmosphäre des Schwarzlsees. Es sind aber nicht nur die Sommermonate, die das Freizeitzentrum Schwarzlsee attraktiv machen. Auch außerhalb der Badesaison wird das Freizeitzentrum gerne besucht um sich bei vielfältigen Möglichkeiten sportlicher Betätigungen zu entspannen oder um die Natur bei ausgedehnten Spaziergängen zu genießen.

Weitere Informationen zum Schwarzlsee sowie zum Autokino findet ihr auf www.leutgebgroup.com, www.schwarzlsee.at sowie auf unseren Social Media Kanälen.

Für Fragen steht Ihnen unser Team unter +43 313553577-0 oder unter info@leutgebgroup.com gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ leutgebgroup.com