Saalbacher Hotel-Appartements Thurnerhof greift nach den Sternen

Die Gastgeberfamilie Kröll investiert von April bis November eine hohe Summe in noch mehr Urlaubsvergnügen. Hotel-Bereiche werden renoviert & um viele Attraktionen erweitert.

Saalbach (OTS/Hotel-Appartements Thurnerhof - Hermann Kröll ) -

Viele neue Urlaubs-Highlights



Der beheizte Infinity Pool (20 x 6m) mit integrierten Massageliegen bietet Familien, Aktivurlaubern & Erholungssuchenden ganzjährig Badespaß. Eine ausladende Sonnenterrasse lädt zum Verweilen mit Blick auf die Salzburger Bergwelt ein. Direkt vor dem Hotel befindet sich der Kinderspielplatz mit Kletterturm, Kurvenrutsche & mehr, welcher von 300m² auf 600m² vergrößert wird.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Wachstum & Veränderung. Der starke familiäre Zusammenhalt sowie das positive Feedback unserer Gäste lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken. Wir möchten unseren Gästen einen unvergesslichen Urlaub ermöglichen und ihre Wünsche vollends erfüllen“, so Hotelinhaber Hermann Kröll. Der Hotelier weiß wovon er spricht, hat er doch den Familienbetrieb im Jahr 2006 mit jungen 21 Jahren übernommen

Hotelier mit Zielen: „Urlaub im **** Familienhotel Thurnerhof“

„Von Anfang an war es mein Wunsch, den elterlichen Betrieb zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Als Ziel setzte ich mir das ****Familienhotel THURNERHOF“, so Kröll. Die Entwicklung vom Jugendgästehaus zum komfortablen Hotel - mit 100 Betten und ca. 12 Tsd. Nächtigungen/Jahr - spiegelt den Tatendrang des Hoteliers wider. Im Zuge des Umbaus entstehen 7 neue komfortable Doppelzimmer und 6 luxuriöse Familiensuiten. Letztere bieten mit 46 m² bzw. 59m² Platz für 3-5 Personen. Warme Farben kombiniert mit edlen Eichenholz-Möbeln & stilvolles Design versprechen höchsten Wohlfühlkomfort

Ankommen & Wohlfühlen inmitten der Kitzbüheler Alpen

Die neu gestaltete Lobby vermittelt Urlaubern bereits beim Eintreffen ein Gefühl von Wohlbefinden. Auch der Barbereich wird erneuert - in gemütlicher Atmosphäre genießen Gäste leckere Drinks und edle Weine. Restaurant & Stuben sorgen durch Alpinen Charme gepaart mit edlem Design für genussvolle Stunden. Insgesamt vergrößert sich das Hotel von 2500 m² auf 3300 m² - viel Raum & Zeit für Genuss.

Optimaler Start in die Wintersaison 2020/21

Im November 2020 wird der Umbau abgeschlossen sein. Der Neueröffnung am 3. Dezember steht nichts im Wege - in neuem Glanz startet das Familienhotel Thurnerhof in die Wintersaison 2020/21. Schon jetzt können sich Familien, Ski- & Wintersportler auf einen abwechslungsreichen Winterurlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn – eines der Winter-Highlights in den österreichischen Alpen - freuen.

Weitere Infos über Umbau & Neueröffnung sind im Bautagebuch des Hotels zu finden.



Hotel-Appartements Thurnerhof Gleich stöbern Komfortable Zimmer

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: Steizinger Evelyn - Createve Solutions e.U.

Mail: eve @ createve-solutions.at |Tel: +43 699 17290940



Kontakt: Hotel-Appartements Thurnerhof | Bergerkreuzweg 56 | 5753 Saalbach

E-Mail: info @ thurnerhof-saalbach.at | Tel: +43 6541 6639

Web: https://www.thurnerhof-saalbach.at/de/hotel-thurnerhof-saalbach/1-0.html