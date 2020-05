REELOQ GmbH erhält bei „2 Minuten 2 Millionen“ gleich zwei Investments

Grazer Startup REELOQ überzeugt Haselsteiner und Schneider bereits nach kurzer Präsentation und erhält 75.000,- EUR Investment.

Das patentierte REELOQ-System ist „neuer Standard für Arbeits- und Einsatzbekleidung“, denn mit dem durchdachten Sicherungssystem kann die Arbeitssicherheit erhöht werden Dr. Hans Peter Haselsteiner (Bau-Tycoon)

Graz (OTS) - Gute Ideen entstehen meist aus einer Problemstellung heraus. Bei REELOQ ist es der Albtraum eines jeden Handybesitzers. Kurz das Handy aus der Hosentasche gezogen und schon passiert es: das teure Gerät fällt zu Boden und ist kaputt! Um solche finanziellen Fiaskos zu vermeiden hat das Grazer Jungunternehmen REELOQ eine Lösung entwickelt:

REELOQ ist ein patentiertes Sicherungs-System für Smartphone & Co. Mit ihrem Antidrop-System kann man Equipment mit einem ausziehbaren Seil griffbereit am Körper sichern. Der patentierte Sperrmechanismus ermöglicht dem Nutzer ein einfaches Sperren der Zugkraft. So kann das gesicherte Equipment uneingeschränkt benutzt werden.

Unzählige Anwendungsgebiete

REELOQ eignet sich ideal für Outdooraktivitäten wie Wandern oder Reisen. Das teure Smartphone oder die wertvolle Kamera kann so immer gegen Sturz und Diebstahl gesichert werden.

Auch Einsatzkräfte oder Industriearbeiter müssen oft aus Sicherheitsgründen ihr Werkzeug griffbereit am Körper sichern.

75.000 € Investment

Mit ihrem patentierten System und den vielen Anwendungsmöglichkeiten überzeugte das Jungunternehmerteam die 2 Minuten 2 Millionen-Investoren in jeder Hinsicht. Hans-Peter Haselsteiner und Mediashop-Chefin Katharina Schneider legten bereits nach kurzer Zeit ein gemeinsames Angebot ab: Ein Investment von 75.000 € für 25,1% Firmenanteile der REELOQ GmbH. Das patentierte REELOQ-System ist „neuer Standard für Arbeits- und Einsatzbekleidung“, denn mit dem durchdachten Sicherungssystem kann die Arbeitssicherheit erhöht werden , so der Bau-Tycoon Peter Haselsteiner.



Großer Ansturm

Das brandneue Antidrop-System für den Outdoorsport ist auf www.reeloq.com für € 39,90 erhältlich. Die erste Produktion war bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Auch Unternehmenslösungen werden auf Anfrage angeboten.

Zum Unternehmen

Jungunternehmer und TU-Student Lukas Watzinger entwickelte das Allzwecktool in seinem 10m2-Studentenzimmer. Am Weg vom Prototyp zum Produkt ließ Studentin Julia Schadinger ihr betriebswirtschaftliches Know-How einfließen. Gemeinsam wollen sie innovative Anti-Dropsysteme für die unterschiedlichsten Anwendungen etablieren.



