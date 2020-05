Anschober: Heute erstmals wieder unter Tausend Aktiv an Corona Erkrankte in Österreich

Wien (OTS/BMSGPK) - „Erstmals haben wir mit 838 Aktiv-Erkrankten wieder die Grenze von 1000 unterschritten. Und auch die Zahl der Hospitalisierten und in der Intensivmedizin Betreuten sinkt weiter auf 174 bzw 37. Der Kurs stimmt, wir haben die schwerste Gesundheitskrise seit Jahrzehnten bisher in Österreich sehr gut bewältigt, aber wir müssen weiter sehr konsequent und vorsichtig sein, damit diese Entwicklung auch den nächsten Monaten gut fortgesetzt wird. Und sobald neue Ansteckungs-Cluster auftreten, müssen wir sehr konsequent und entschieden und mit aller Kraft deren Ausbreitung begrenzen. Genau daran arbeiten wir auch beim aktuellen Cluster in Wien/Niederösterreich“, freut sich der Gesundheitsminister über die aktuelle positive Entwicklung. (schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at