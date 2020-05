Wiens Tourismus im April: -98,2% bei Nächtigungen

Wien (OTS/RK) - Totalausfall des Wiener Tourismus im April: Die Übernachtungen sind in diesem Monat um 98,2% auf 29.000 geschrumpft. Von Jänner bis April wurden 2.564.000 Nächtigungen gezählt, was ein Minus von 46,8% bedeutet.



Seit 4. April dürfen Beherbergungsbetriebe keine Freizeitgäste mehr aufnehmen, der Lockdown Mitte März hat auch geschäftliche Reisen weitgehend zum Erliegen gebracht. Wiens Beherbergungsbetriebe registrierten im April mit 29.000 Übernachtungen um 98,2% weniger als im gleichen Monat des Vorjahres, knapp die Hälfte davon stammte aus Österreich. Alle Hauptmärkte* Wiens mit Ausnahme von Österreich verzeichneten ein Minus von 99% bzw. 100%, die Nächtigungen aus dem Heimmarkt verringerten sich um 95%. Die Ankünfte gingen um 99,2% auf 5.628 zurück. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten sank auf 4,5% (04/2019: 67,5%), jene der Zimmer auf rund 6% (04/2019: rund 87%). Insgesamt rund 17.100 Hotelbetten waren im April 2020 in Wien verfügbar, um rund 74% weniger als im Vorjahresmonat. Im Zeitraum Jänner bis April 2020 wurden aufgrund des starken Jahresbeginns noch 2.564.000 Nächtigungen gezählt, um 46,8% weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Hotelbetten waren in dieser Zeit zu 34,8% (1-4/2019: 53,1%) ausgelastet, die Zimmerauslastung betrug rund 45% (1-4/2019: rund 69%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe sank im März – Daten für April liegen noch nicht vor – um 79% auf 14.017.000 Euro. Von Jänner bis März erwirtschafteten die Betriebe 123.654.000 Euro, um 26,5% weniger als im entsprechenden Zeitraum 2019.



*Deutschland, Österreich, USA, Italien, Großbritannien, Spanien, China, Frankreich, Russland und die Schweiz (= Wiens nächtigungsstärkste Herkunftsmärkte 2019)

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobenen Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

