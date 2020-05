Die MA 48 bietet coole Ferialjobs

Verstärkung für die Profis in Orange bei Müllabfuhr und Straßenreinigung für die Sommermonate

Wien (OTS) - Zur Verstärkung der Teams bei der Müllabfuhr und Straßenreinigung sucht die MA 48 für den Zeitraum Juni bis Oktober saisonale UmweltarbeiterInnen. Gemeinsam mit den Profis in Orange werden Abfallbehälter entleert und öffentliche Flächen gereinigt. Geeignet ist das Angebot speziell auch für Studentinnen und Studenten.

Voraussetzungen:



- Vollendung des 18. Lebensjahres

- Österreichische Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltstitel (Arbeitsbewilligung)

- Gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

- Eignung für körperlich schwere Tätigkeiten

- Durchgehende Anstellung von zumindest 3 Wochen

- Kommunikation und Teamfähigkeit



Die 48er ist eine der größten betrieblich geführten Magistratsabteilungen der Stadt Wien und einer der größten Entsorgungsfachbetriebe in Österreich. Aufgabengebiete sind beispielsweise die umweltfreundliche Abfallwirtschaft, die Straßenreinigung, der Winterdienst sowie das Fuhrparkmanagement für den Magistrat der Stadt Wien. Besuchen Sie uns auch im Internet auf www.abfall.wien.at



Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an die Personalstelle der 48er.



Die 48er – Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

- Abteilung Personal

- Michael Kiricsi

- E-PEB @ ma48.wien.gv.at

- Tel.: +43 (1) 58817 48165



rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Volk

Öffentlichkeitsarbeit 48er

Telefon: 01 58817 48014

E-Mail: ulrike.volk @ wien.gv.at