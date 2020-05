"BUSSI FUSSI - Das Leben ist kein Ponyhof" startet morgen auf Youtube

Journalist Florian Klenk, Gastronom Roland Mayer und Kabarettist Wolfgang Feistritzer ("Petutschnig Hons") als Gäste

Wien (OTS) - Die Corona-Krise hat auch die Medien erfasst. Puls24 sieht sich im Moment nicht in der Lage aufgrund der wirtschaftlichen Situation (Kurzarbeit, Budgetkürzungen) "BUSSI FUSSI" vor Herbst fortzusetzen. Das geht natürlich nicht, denn das Land braucht gerade jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Babyelefanten und seinen Jüngern.

"BUSSI FUSSI - Das Leben ist kein Ponyhof!" wird wöchentlich im Ponyhof Holzmühle in der 100% ÖVP-Gemeinde Moorbad Harbach im nördlichen Waldviertel an der Grenze zu Tschechien aufgenommen. Da Rudi Fußi als Immunsuppressierter zur Hochrisikogruppe gehört und er den Anweisungen des Babyelefanten, des Herrn Karl und eines Lehrers aus Oberösterreich gerne Folge leistet, gibt es im Moment keine andere Möglichkeit. Man produziert selbst und hofft auf die Unterstützung jener, denen Kritik an der Gleichschaltung ein wichtiges Anliegen ist. Sämtliche Autoren, Kamera- und Schnittmenschen arbeiten honorarfrei, bis es uns gelingt, ein wenig Geld aufzustellen. Fußi: "Für Bonzen wie mich braucht es nix, aber für die anderen werde ich Geld aufstellen gehen."

Die ersten Gäste sind Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der seinen Lieblingswirt Roland Mayer aus Rekawinkel mitbringt, der uns von den Rohrkrepierern der Regierung erzählt, die andere "Hilfspakete" nennen. Mit Florian Klenk schauen wir uns das Vorgehen der Regierung an und was diese Krise für Folgen für unser Land hat. Der Kärntner Kabarettist Wolfgang Feistritzer, der mit seiner Kunstfigur "Hons Petutschnig" bekannt wurde, wird uns einen Einblick in die Kunstszene geben. Frei nach dem Motto: Die Kunst, ohne Geld zu leben. In der Sendung wird jede Woche ein Star des Ponyhofes ("Das Viech der Woche") vorgestellt und derer gibt es viele.

Fußi: "Wir machen uns da heroben jetzt einerseits eine Hetz, andererseits braucht es gerade jetzt die kritische Auseinandersetzung mit der Regierung, die ja mangels Opposition und kritischer Medien so gut wie nicht stattfindet. Vielleicht gelingt es uns auch, bei den Medienverantwortlichen das Verständnis zu erzeugen, dass politische Satire niemals alle gleich behandeln sollte, sondern sich selbstverständlich zuallererst die politisch Verantwortlichen und deren Aktionen vorknöpft. Die Schere im Kopf gibt es bei uns nicht. Unsere Grenze ist das Strafrecht."

"BUSSI FUSSI - Das Leben ist kein Ponyhof" läuft bis auf weiteres donnerstags um 21.21 Uhr auf Youtube auf dem Kanal von Rudi Fußi.

Rückfragen & Kontakt:

Heute ist Drehtag, Anfragen daher schwierig.

Am besten per Mail an bussifussi @ rudolffussi.at oder +43 699 153 24 801 (Am liebsten per Whatsapp, aber -aus Gründen sei dazugesagt- auf eigene Gefahr!)