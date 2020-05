Medi-Globe Group Tochterunternehmen ASID BONZ GmbH erneut für herausragende Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Die ASID BONZ GmbH gewinnt begehrten Supplier Award Prospitalia Medical für 2019

Rohrdorf/Achenmühle (ots) - Die Medi-Globe Group Tochter ASID BONZ GmbH gewinnt den Supplier Award Prospitalia Medical für das Geschäftsjahr 2019. Das Unternehmen erreichte den zweiten Platz unter den Top 50-Lieferanten der Prospitalia, Deutschlands führendem Einkaufsdienstleister für medizinische Einrichtungen. Damit konnte die ASID BONZ GmbH zum dritten Mal in Folge bei der jährlichen Prospitalia Lieferantenbewertung einen der ersten drei Plätze belegen und wurde erneut für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Die offizielle Preisverleihung wird während des Prospitalia-Jahreskongresses am 31. August 2020 in Berlin stattfinden.

Mit dem Supplier Award würdigt Prospitalia in den Bereichen Medical und Pharma jährlich überdurchschnittliche Leistungen der Vertragslieferanten von Prospitalia gegenüber ihren angeschlossenen Krankenhäusern, Klinikapotheken und Pflegeeinrichtungen. Die Lieferanten werden dabei nach definierten Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Produktqualität sowie Service und Kommunikation gemessen.

"Mein Team und ich bedanken uns herzlich bei Prospitalia für diese tolle Auszeichnung. Die Supplier Awards unterstreichen die immense Bedeutung von operativer Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette. Top-Qualität ist neben der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten seit Jahren einer der wichtigsten Werttreiber und entscheidend für den Erfolg", erklärt Marko Rudnicki, Geschäftsführer der ASID BONZ GmbH.

"Wir sind stolz auf die ASID BONZ GmbH und auf die erbrachte Qualität in der Zusammenarbeit mit den Vertragskliniken der Prospitalia und gratulieren Geschäftsführer Marko Rudnicki und seinem Team zu dieser erstklassigen Leistung", freut sich Martin Lehner, CEO der Medi-Globe Group

"Die ASID BONZ GmbH konnte unsere Kliniken wiederholt überzeugen und unterstreicht mit dem Award ihre langjährige und innovative Expertise als führender Anbieter medizinischer Verbrauchsmaterialien", so Prospitalia CEO Markus Wild.

Über ASID BONZ GmbH

Die ASID BONZ GmbH ist ein 100 prozentiges Tochterunternehmen der Medi-Globe Group und einer der führenden Anbieter medizinischer Verbrauchsmaterialien der Chirurgie, Anästhesie und Urologie. 1811 gegründet war das Unternehmen von 1815 bis 1931 im Besitz der Chemiker- und Apothekerfamilie Bonz aus Böblingen und wurde innerhalb kurzer Zeit zu einem der führenden Hersteller anorganischer Grundchemikalien. 1894 gelang es Dr. Richard Bonz als erstem weltweit, Narkose-Äther von absoluter Reinheit und Haltbarkeit herzustellen. Die 200-jährige Tradition des Unternehmens stets im Blick, sieht sich ASID BONZ GmbH auch in Zukunft verpflichtet, durch innovative Produkte von höchster Qualität gepaart mit exzellentem Service einen Beitrag zur raschen Genesung kranker Menschen zu leisten. Die ASID BONZ GmbH besitzt ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485:2016. Geschäftsführer sind Marko Rudnicki und Martin Lehner.

Über die Medi-Globe Group

Die Medi-Globe Group ist eine innovative, schnell wachsende und international ausgerichtete Unternehmensgruppe der Medizintechnik im Bereich der Urologie, Gastroenterologie und Pneumologie. Hauptsitz ist Achenmühle im bayerischen Chiemgau, rund 70 Kilometer südlich von München. Rund 670 Mitarbeiter arbeiten für die Medi-Globe Group in Deutschland, Frankreich, Tschechien, China, Brasilien und Österreich. Zu den Kunden gehören weltweit Universitätskliniken, Fachkliniken, medizinische Spezialeinrichtungen sowie Fachärzte der Gastroenterologie, Urologie und Pneumologie in rund 120 Ländern. Geschäftsführer sind Martin Lehner (CEO), Christian Klein (COO) und Dr. Nikolaus König (CFO). Entstanden ist das Unternehmen aus der 1990 in den USA gegründeten Medi-Globe Corporation. Seitdem wurde die Firma global weiterentwickelt.

Über Prospitalia

Als Deutschlands führender Einkaufsdienstleister für medizinische Einrichtungen unterstützt die Prospitalia Krankenhäuser, Klinikapotheken und Pflegeeinrichtungen ganzheitlich. Die größte Einkaufsgemeinschaft Deutschlands betreut als Marktführer in diesem Bereich über 1300 Einrichtungen des Gesundheitswesens, darunter 600 Akutkliniken. Bereits seit 1993 verhilft die Prospitalia ihren Vertragshäusern zu mehr Wirtschaftlichkeit und bietet Lieferanten von medizinischen Verbrauchs- und Gebrauchsgütern über pharmazeutische Produkte bis hin zu Labor- und Verwaltungsbedarf entscheidende Marktvorteile. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen Pro Care Management, Prospitalia Comparatio und Prospitalia h-trak bietet Prospitalia ein außerordentlich umfangreiches Produktspektrum an und steht Kunden wie Partnern mit breitgefächertem Know-how zur Seite.

