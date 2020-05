Volksbank Niederösterreich weiter auf Erfolgskurs

Die Anstrengungen im Zuge einer Neuaufstellung der Volksbank Niederösterreich mit insgesamt acht Fusionen trugen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr Früchte.

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen der Hauptversammlung wurde dem Aufsichtsrat der Volksbank Niederösterreich AG das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 präsentiert. Die Bilanzsumme stieg um 1,9 % auf 3,5 Mrd. Euro, die Eigenmittelquote lag zum 31.12.2019 bei 12 %, die harte Kernkapitalquote betrug 11,5 %. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag bei sehr erfreulichen 14,6 Mio. Euro.

Erfolgreich mit modernen Strukturen

Die Volksbank Niederösterreich AG konnte den Verwaltungsaufwand ein weiteres Mal reduzieren. Gleichzeitig erreichte sie eine Steigerung des Kundenkreditvolumens um 2,7 % auf 3,1 Mrd. Euro und der Kundenveranlagungen um 2,5 % auf 2,9 Mrd. Euro. Dir. Dr. Rainer Kuhnle, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederösterreich AG: „Die Kostenentwicklung zeigt, dass es uns gelingt, die internen Verwaltungsaufgaben immer effizienter zu organisieren. Das Wachstum im Kredit- und Veranlagungsgeschäft spiegelt gleichzeitig die starke Bindung zu unseren 160.000 Kunden wieder.“

Durch Leistungsversprechen noch näher am Kunden

Um die Latte in der Kundenbetreuung noch höher zu legen, hat die Volksbank Niederösterreich 24 Leistungsversprechen zum Vorteil für alle Kunden formuliert. Diese sollen gewährleisten, dass die Qualität in Service und Beratung auch weiterhin den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht wird, damit deren finanziellen Ziele und Wünsche realisiert werden können!

Förderung der Eigentümer ein weiterer Baustein des Erfolges

Ein zentraler Kern im Handeln der Volksbank Niederösterreich ist der Fördergedanke, der alle Eigentümer (Mitglieder, Aktionäre, Partizipanten) in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Gemeinsam mit Kooperationspartnern werden den Eigentümern besondere Vorteile, wie zum Beispiel eine kostenlose Unfallversicherung, eine Einladung für zwei Personen zum Kabarettabend, kostenlose Eintritte in die Therme Laa/Thaya oder ein „Treue-Bonus“ geboten, die in Summe einem Gegenwert von rund € 160,- pro Jahr entsprechen!

Volksbank handelt nachhaltig

Das laufende Bemühen, etwa mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten, Mitarbeiter und Kunden zu fördern und vieles mehr, wurde heuer bereits zum zweiten Mal in einem Nachhaltigkeitsbericht festgehalten. Auf rund 50 Seiten wird dokumentiert, warum unsere Gesellschaft eine regionale Volksbank braucht!

Rückfragen & Kontakt:

VOLKSBANK NIEDERÖSTERREICH AG

Peter Digruber

PR & Kommunikation

Tel.: +43 664 816 7542

eMail: peter.digruber @ vbnoe.at