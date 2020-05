HC Strache: Ring frei gegen die Regierung – 63-jähriger Boxteambetreiber steigt nochmal in den Ring

Österreichs erfolgreichstes Boxteam steht vor dem finanziellen Ruin – Betreiber in Hungerstreik

Wien (OTS) - „Mit seinen 63 Jahren muss Theodor Böhm quasi noch einmal persönlich in den Ring steigen, denn der Betreiber des ‚Boxteams Vienna‘ in Wien-Floridsdorf – immerhin das erfolgreichste Boxteam Österreichs – kämpft um seine Existenz. Durch den Shutdown steht er vor der Pleite. Der Wiener hat rund 70.000, - Euro in die aufwendige Renovierung seines Boxclubs gesteckt, der in 40 Jahren rund 50 heimischen Talenten zu Meistertiteln verholfen hat. Anders als Fitnesscenter dürfen Kampfsport-Studios bis auf Weiteres unverständlicherweise nicht öffnen. Seine monatlichen Fixkosten von 8.000, - Euro laufen jedoch weiter“, berichtete heute HC Strache.

Theodor Böhm wisse nicht mehr weiter. Daher sei er heute um 11 Uhr vor dem Bundeskanzleramt in Hungerstreik getreten. Lediglich mit einem Schild „Die Regierung lässt mich verhungern“, einem Schlafsack und Wasser habe der 63-jährige Wiener heute im wahrsten Sinn des Wortes Position bezogen, erklärte Strache.

Dazu Böhm in einem persönlichen Gespräch mit HC Strache und LAbg. Dietrich Kops vor Ort: „Es ist eine Katastrophe. Sollten wir zusperren, verlieren wir alles und müssen trotzdem noch den Kredit zurückzahlen." Dazu kommt, dass der Unternehmer sein „Bike & Rock Fest“ in der Excalibur City wegen Corona absagen musste. Auch hier hatte er bereits 60.000, - Euro investiert. "Wir bekommen keinerlei Unterstützung vom Staat", meint er verzweifelt.

Eine erste Hilfe kam auch prompt in Form eines 500, - Euro Schecks vom Team HC Strache – Allianz für Österreich. Dazu Strache: „Die Bundesregierung muss endlich erkennen, dass sie mit ihren verfehlten Maßnahmen sowie den darauffolgenden Sonntagsreden und leeren Versprechungen hunderttausende Einzelschicksale wie jenes von Theodor Böhm geschaffen hat. Herr Bundeskanzler, denken Sie um!“

