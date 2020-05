Arbeiten mit Menschen und Immobilien: RE/MAX bietet interessante Karriereperspektiven – Expansionskurs wird 2020 fortgesetzt

Unter dem Motto „Wir geben Ihren Karriereträumen ein Zuhause“, lädt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX Austria, alle Interessierten ein, einen Blick hinter die facettenreichen Karriereperspektiven des Marktführers der heimischen Immobilienvermittlung zu werfen. In den nächsten Jahren will RE/MAX Austria, das Team um 200 Maklerinnen und Makler signifikant wachsen lassen.

Wohnen ist immer wichtig

„Wohnen ist ein Grundbedürfnis und während hierzulande erst die Hälfte aller Immobilienverkäufe professionell durch einen Immobilienmakler begleitet wird, liegt der Makler-Marktanteil in anderen Ländern bei 90 Prozent und darüber“, ergänzt Reikersdorfer. Mit RE/MAX arbeiten derzeit in Österreich 560 Maklerinnen und Makler in 110 Büros in neun Bundesländern. RE/MAX ist Marktführer und bietet die spontan und gestützt bekannteste Immobilienmakler-Marke in Österreich. Weltweit stellt RE/MAX eine der bekanntesten Marken dar und es sind über 128.000 Maklerinnen und Makler in über 8.300 Büros in mehr als 110 Ländern tätig.

„Der Immobilienvermittler RE/MAX zeigt sich seit Jahren als beständiger Marktführer mit ehrgeizigen Plänen – denn trotz zahlreicher Erfolge und überdurchschnittlichem Wachstum ist der Plafond noch lange nicht erreicht“, erklärt Reikersdorfer. „Unsere Kolleginnen und Kollegen profitieren letztlich von der Kraft des weltweit größten Makler-Netzwerkes.“

Quereinsteiger und Branchenkolleginnen und -kollegen nutzen die Vorteile des Marktführers

Wer vertriebsaffin, erfolgshungrig, ausdauernd, lokal verwurzelt und immobilieninteressiert ist, bringt die Basis für eine Karriere beim Branchenleader mit. Dank eigener RE/MAX-Akademie wird eine grundsolide und praxisorientierte Ausbildung geboten. Die kontinuierliche Weiterbildung ist ebenso sichergestellt. Denn Wissen ist Macht und geteiltes Wissen doppelt gut. Bei RE/MAX verschmelzen Theorie und Praxis zu einem harmonischen Ganzen und die engmaschige Begleitung in der Startphase stellt sicher, dass man als Newcomer, aber auch als bereits am Markt tätiger Immobilienmakler, die nötigen Werkzeuge zum Erfolg auch einsetzen kann. „Viele Quereinsteiger konnten im RE/MAX Netzwerk in den letzten Jahren ihre Karriereträume verwirklichen und sind im Verbund der Nummer 1 sehr erfolgreich geworden, aber auch zahlreiche, vor allem bestens etablierte Branchenkolleginnen und -kollegen, haben sich für den Weg mit dem Branchen-Leader entschieden“, so Reikersdorfer.

Live-Webinar: 30 Minuten Information pur

Geballte Karriereinformationen aus erster Hand bekommt man im Zuge eines 30-minütigen Live-Webinars am 27. Mai „frei Haus“ serviert. Markus Voß, bei RE/MAX Austria für die nationale Expansion verantwortlich, informiert in seinem halbstündigen Live-Webinar über die Top-10-Erfolgsfaktoren und die lohnenden Perspektiven, die die Branche bietet. Auf der Website www.remax.at gibt es im Bereich News/Blog einen detaillierten Beitrag dazu. Die Teilnahme ist kostenfrei, unverbindlich und anonym möglich – wer sich entspannt informieren und mehr über seine persönlichen Karrieremöglichkeiten in der Immobilienvermittlung erfahren möchte, ist in diesem Live-Webinar goldrichtig und herzlich willkommen. Das Live-Webinar startet um 18.30 Uhr und wird für alle, die am 27. Mai keine Zeit haben, ein weiteres Mal angeboten. Und zwar am 24. Juni 2020 zur selben Zeit.

