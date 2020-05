Weltbild startet mit Sixtus Pflegeprodukten und Philipp Lahm gesund und aktiv in den Sommer

Neue Partnerschaft für einen bewussten Lebensstil (FOTO)

Augsburg (ots) -

Traditionsmarke Sixtus ab sofort bei Weltbild erhältlich

Gemeinsam motivieren Weltbild und Sixtus Mehrheitsgesellschafter Philipp Lahm zu einem bewussten und gesunden Lebensstil

Sixtus-Desinfektionsmittel ab Sommer im Angebot

Neben B2C- wird B2B-Vertrieb bei Weltbild aufgebaut

Weltbild und Sixtus Mehrheitsgesellschafter Philipp Lahm, DFB-Ehrenspielführer und Fußball-Weltmeister, starten eine Kooperation für den gemeinsamen Verkauf von Pflegeprodukten der oberbayerischen Traditionsmarke.

Ab sofort sind elf Produkte des Pflegeprodukte-Herstellers Sixtus in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv bei Weltbild erhältlich. Im Sommer folgen ein desinfizierendes Hygienespray sowie ein desinfizierendes Handgel. Zum Verkaufsstart stellt sich Sixtus mit Pflegeprodukten der Linien "Pflege", "Aktiv" und "Sensitiv" sowie einem komplett überarbeiteten Produktdesign neu auf. Gleichzeitig behält Sixtus durch den Einsatz bewährter Rezepturen den bekannt hohen Qualitätsanspruch bei.

Sixtus Mehrheitsgesellschafter Philipp Lahm unterstreicht: "Sixtus ist ein Traditionsunternehmen, das wir jetzt fit für die Gegenwart gemacht haben. Unsere Produkte stehen für die positive Kraft der Alpenkräuter. Das ist ein absolut zeitgemäßes Konzept."

Christian Sailer, Weltbild CEO, ist vom Erfolg der Kooperation überzeugt: "Wir sehen großes Marktpotenzial für das Thema Körperpflege, Gesundheit und sich Wohlfühlen. Deswegen nehmen wir die Sixtus-Produkte in unser Angebot auf. Als exklusiver Vertriebspartner sehen wir uns zusätzlich auch als Ratgeber für unsere Kunden. Ein gesunder Lebensstil ist zentral für Philipp Lahm. Damit ist er Vorbild für viele. Daher freuen wir uns besonders, dass Philipp Lahm regelmäßig Anregungen für ein gesundes und bewusstes Leben beisteuert." Neben dem Vertrieb an Endkunden baut Weltbild einen B2B-Vertrieb auf und aus.

Wohlfühlmomente für Zuhause mit Sixtus

Weltbild setzt nicht nur auf naturnahe Körperpflegeprodukte der oberbayerischen Traditionsfirma, sondern motiviert zusammen mit Philipp Lahm für einen gesunden Lebensstil. Neben der umfangreichen Auftaktkampagne erhalten Weltbild-Kunden regelmäßig auf www.weltbild.de/at/ch Impulse vom Fußball-Weltmeister und Sixtus für eine bewusste Lebensführung und Wohlfühlrituale in den eigenen vier Wänden. "Mit Weltbild haben wir den idealen Partner mit starker Vertriebskraft im deutschsprachigen Raum gefunden, um diese Themen vielen Menschen zugänglich zu machen", ergänzt Sixtus Mehrheitsgesellschafter Philipp Lahm: "Gesundheit geht uns alle an, heute mehr denn je."

"Gerade jetzt ist die regionale Herkunft von Pflegeprodukten ein großes und wichtiges Thema, genauso wie Bewegung, Entspannung, Pflege und auch Hygiene", so Christian Sailer auf Basis aktueller Marktforschungen. "Sixtus steht genau für diese Schwerpunkte." Philipp Lahm ergänzt: "Die Sixtus-Pflegeprodukte und die Bedürfnisse der großen Weltbild-Zielgruppe der Familien und Best Ager ergänzen sich optimal."

Produktportfolio kurzfristig um viruzides Desinfektionsmittel erweitert

Grund zum Optimismus gibt der Markt. So bedient die klassische, naturnahe Fuß- und Handpflege der Linie Sixtus "Pflege" das vor dem aktuellen Hintergrund stark gewachsene Bedürfnis nach mehr Hygiene und Pflege. Die Produkte der Linie "Sensitiv" sind zudem durch reichhaltige Inhaltsstoffe für die tägliche Hautpflege von Diabetikern geeignet. Kurzfristig wird das Angebot um ein desinfizierendes Hygienespray und Handgel ergänzt. Beide Produkte wirken gegen Bakterien, Pilze und Viren. Das Handgel hat überdies eine pflegende Wirkung.

Endverbraucher erhalten die Sixtus Produkte über den Weltbild Katalog und den Onlineshop unter www.weltbild.de/aktuelles/sixtus-philipp-lahm sowie ab Juni in den Weltbild Filialen.

Über Philipp Lahm / die Philipp Lahm Holding

Philipp Lahm, Jahrgang 1983, ist ehemaliger Fußballspieler und heute Unternehmer.

Er ist Ehrenbürger der Stadt München und Ehrenspielführer der Deutschen Nationalmannschaft. Er bestritt in dieser Zeit 113 Länderspiele und führte die Mannschaft als Kapitän 2014 zum Weltmeistertitel. Als Stammspieler der ersten Mannschaft des FC Bayern Münchens war er über ein Jahrzehnt Identifikationsfigur seines Heimatvereins und führte das Team 2013 als Kapitän zum Triple.

2007 hat er die Philipp Lahm Stiftung für Sport und Bildung gegründet, deren Vorstand er ist und die Kindern und Jugendlichen in Deutschland und Südafrika hilft, ihren Weg ins Leben zu finden.

Als Unternehmer hat er 2015 die Philipp Lahm Holding gegründet. Zu ihr gehören die Traditionsunternehmen Sixtus und Schneekoppe. Mit ihnen entwickelt er Konzepte für eine gesunde Lebensführung.

Über Sixtus

Die Sixtus GmbH ist ein Pflegeprodukte-Hersteller aus dem oberbayerischen Alpenvorland mit Sitz in Bad Aibling und ein Unternehmen der Philipp Lahm Holding. Seit 1931 setzt Sixtus auf die Kraft aus der Natur. Mit Alpenkräutern und naturreinen ätherischen Ölen stellt das Unternehmen naturnahe Pflegeprodukte für alle her, die bewusst leben und sich bewusst pflegen. Dabei legt Sixtus größten Wert auf eine nachhaltige und schonende Verarbeitung der natürlich gewonnenen Rohstoffe. Die sorgfältig komponierten Rezepturen wirken unter anderem mit der patentierten 3-fach Formel bestehend aus Nachtkerzenöl, Allantoin und naturreinen ätherischen Ölen. Sixtus pflegt und belebt - seit 1931. Mehr auf: sixtus.de

Über Weltbild

Weltbild als einer der größten Multikanal-Buchhändler und mit 83 Prozent die bekannteste Buchhandelsmarke Deutschlands bietet den Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis über Online-Shops, Direktmarketing, eigene Filialen und soziale Netzwerke. Die Marke Weltbild hat ihre Wurzeln in einem 1948 gegründeten Verlag der katholischen Kirche.

Weltbild steht für Rat, Wissen, Unterhaltung und attraktive Preise. Die Themenwelten des Weltbild-Sortiments verbinden Verlagsprodukte und ausgewähltes Non-Media Sortiment rund um die Schwerpunkte Geschenke, Ideen und Ratgeber. Die Dachmarke Weltbild wird zum Multikanal-Marktplatz und ermöglicht Shop-in-shop-Strategien für eigene Marken wie Jokers (Modernes Antiquariat), Orbisana - meine Gesundheitswelt, Gärtner Pötschke und bücher.de (Online-Buchhandel) sowie Marken von Kooperationspartnern mit komplementären Sortimenten. Weltbild erhielt die Auszeichnungen "Top Online Shop 2020", "Kundenliebling in Gold 2019" und "Deutschlands Bester Onlineshop 2018" (Platz 3 Generalisten mit Filialnetz). Mehr Informationen finden Sie unter: weltbild.com.

Alleingesellschafter der Weltbild-Gruppe ist das Beratungs- und Investmenthaus Droege Group mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland.

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: droege-group.com

