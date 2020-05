„Heimat Fremde Heimat“ über Volksgruppenpaket im Regierungsprogramm und 20 Jahre „volksgruppen.ORF.at“

Außerdem am 17. Mai um 13.30 Uhr in ORF 2: „Weitblicke“ mit Barbara Stöckl und Armin Wolf

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 17. Mai 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Volksgruppenpaket im Regierungsprogramm

Erstmals seit die Minderheitenschutzbestimmungen für die Kärntner Slowenen, Burgenländischen Kroaten und Steirischen Slowenen vor 65 Jahren im Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrags verankert wurden, findet sich im Regierungsprogramm ein Paket für die österreichischen Volksgruppen. Vorgesehen ist eine moderne, gesetzliche Verankerung des Volksgruppenschutzes und die Erhöhung der Förderungen von Medien und Bildungseinrichtungen. Die Präsenz in Radio und TV soll auch für die Wiener Tschechen, Burgenländischen Ungarn, Slowaken und Roma und Sinti erhöht werden, weiters soll es Zweisprachigkeit in Ämtern und im virtuellen Raum geben. Angekündigt ist auch die gesetzliche Anerkennung der Jenischen. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

20 Jahre „volksgruppen.ORF.at“

Die Internetseiten der autochthonen Volksgruppen bieten Informationen in den jeweiligen Muttersprachen und sind neben den Fernseh- und Radiosendungen ein zusätzliches schriftliches und aktuelles Angebot. Außerdem finden sich unter volksgruppen.ORF.at auch Informationen über die Volksgruppen in deutscher Sprache. Am 15. Mai 2020 feiert das Online-Angebot sein 20-jähriges Bestehen. Ajda Sticker berichtet.

„Weitblicke“ mit Barbara Stöckl und Armin Wolf

Barbara Stöckl und Armin Wolf erklären in der Sendereihe „Weitblicke“, welche Rolle gesellschaftliche Gerechtigkeit, Humanismus, Einsatz gegen Rassismus und ethnische Vielfalt in ihrer journalistischen Arbeit spielen, und geben im interkulturellen Kontext auch Einblick in Persönliches.

