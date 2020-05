FP-Landbauer: Absehbarer Wechsel von Christian Höbart zur Liste Strache!

Höbart gibt langjährige Mitgliedschaft für Glücksritterexperiment auf

St. Pölten (OTS) - „Mit der Unterstützung für die Liste Strache ist die Mitgliedschaft von Christian Höbart in der Freiheitlichen Partei automatisch verwirkt. Er ist damit kein Mitglied der FPÖ mehr“, informiert FPÖ-Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer, MA.

„Nachdem Christian Höbart in der Freiheitlichen Partei kein Nationalratsmandat mehr erreicht hat, versucht er sein Glück nun woanders. Wir Freiheitliche arbeiten unbeirrt weiter für die Menschen in unserem Land und werden uns nicht weiter mit beleidigten Ex-Mandataren herumschlagen. Ich wünsche ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute“, so Landbauer.

