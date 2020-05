Pietro Basile - "Tanz mit mir (Ritmo dell'amore)" (FOTO)

München (ots) -

Neuer Popschlager-Song des 30-Jährigen

Musikvideo im einmaligen Vintagelook der Achtzigerjahre

Pietro Basile "Tanz mit mir (Ritmo dell'amore)" ist ab Freitag, 15. Mai 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich

Er ist zurück: Nach dem Überraschungserfolg von "Ich liebe nur dich" mit Sarah Lombardi veröffentlicht Pietro Basile nun "Tanz mit mir (Ritmo dell'amore)". Der 30-Jährige Münchner setzt dabei auf gefühlvolle Vibes und ein Musikvideo im Retrolook des Italo-Pop der Achtzigerjahre. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 15. Mai 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.

München, 15. Mai 2020 - Es war der Überraschungshit und die Ballade des vergangenen Jahres: Zusammen mit Sarah Lombardi sang sich Pietro Basile mit "Ich liebe nur dich" in die Herzen vieler Fans. Jetzt ist der 30-Jährige zurück! "Tanz mit mir (Ritmo dell'amore)" ist der neue gefühlvolle Song des Münchners. Energiegeladener Popschlager im Gewand der Achtzigerjahre und ein Refrain in seiner Muttersprache setzen dabei neue Akzente in der deutschen Musiklandschaft. So verzichtet er diesmal auf musikalische Unterstützung und setzt sich mit seiner eingehenden Stimme ab. Das Musikvideo im unvergleichlichen Vintagelook rundet die neue Single zudem optisch auf den Punkt.

Pietro Basile - "Tanz mit mir (Ritmo dell'amore)" erscheint am 15. Mai 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

----- Download / Stream-----

LINK

----- Musikvideo -----

LINK

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Programmkommunikation

089 - 64185 0

kommunikation @ rtl2.de